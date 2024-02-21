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Долги одесситов за тепло выросли до 1,5 миллиарда

21 февраля 2024 19:30
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета
Долги одесситов за тепло выросли до 1,5 миллиарда
Человек считает коммунальные платежи. Фото: Новини.LIVE
5f8901c6-039b-4b30-981e-2acbc789b200 - Верзилова Єлизавета

Долг Одессы за теплоснабжение в настоящее время составляет более одного миллиарда гривен. Часть жителей города уже фигурируют в судебных процессах.

Об этом Новини.LIVE в ходе заседания сессии городского совета.

Сколько должны оплатить одесситы

По словам директора КП "Теплоснабжение города Одессы" Анны Поздняковой, в судах Одессы рассматриваются три тысячи судебных дел о возмещении задолженности за теплоснабжение. Общая сумма долга жителей города за тепловую энергию приближается к 1,5 млрд грн.

"Некоторые самостоятельно платят после получения судебного иска, по некоторым мы передаем материалы в исполнительную службу. Все это ведет к тому, что должник должен уплатить не только долг перед нашим предприятием, но еще и судебные издержки и исполнительный сбор в размере 10% от долга" , – отметила Позднякова.

Долги одесситов за коммунальные услуги

По состоянию на конец января одесситы за коммунальные платежи задолжали почти четыре миллиарда гривен, а именно:

  • Электроэнергия — 1.5 млрд грн;
  • водоснабжение и водоотвод — 500 млн грн;
  • газоснабжение — 200 млн грн;
  • за услуги по управлению домов — 355,6 млн грн.

Напомним, с мая 2024 года в Украине заработает упрощенная процедура назначения льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг для ветеранов, людей с инвалидностью в результате войны, участников боевых действий, членов их семей и т.д. Инициатива направлена на упрощение процесса получения выгодных условий для служивших в армии, а также для их близких.

Также мы писали, что Власти Украины не планируют повышать стоимость электроэнергии до 6 грн за киловатт. На сегодняшний день нет никаких проектов решений.

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