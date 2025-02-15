Одещина найбільше судиться за борги ОСББ

Жінка тримає в руках телефон. Фото: Новини.LIVE

В Україні зростає кількість судових справ щодо боргів за комунальні послуги. Одеська область увійшла до трійки регіонів, де ОСББ найчастіше звертаються до суду.

Про це повідомляє моніторинговий сервіс "Опендатабот".

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Одеська область серед лідерів судових позовів

За даними аналітиків, Одеська область посіла друге місце серед регіонів України за кількістю судових справ щодо заборгованості перед ОСББ. Протягом минулого року було зареєстровано 547 таких справ, що становить 15% від загальної кількості. Лідером залишається Дніпропетровська область із 644 позовами (18%), а третю позицію займає Запорізька область із 488 справами (14%).

Суд без підсудних

Зазначимо, автори моніторингового сервісу пишуть, що останнім часом стає популярною практика судового наказу, що дозволяє стягувати борги без виклику сторін до суду. Якщо документи підтверджують факт заборгованості, суд одразу виносить рішення, яке дає ОСББ право звернутися до виконавчої служби для примусового стягнення коштів.

"Кількість таких наказів зростає з кожним роком: у 2022 році їх було 685, у 2023-му — 1,8 тис., а у 2024-му — вже 2,2 тис. Це пов’язано із скасуванням мораторію на штрафи по боргах за житлово-комунальні послуги, що дало можливість ОСББ активніше відстоювати свої права", — йдеться у дослідженні аналітиків.

Законодавство чітко визначає, що борг кожного співвласника є його персональною відповідальністю і не може бути розподілений між іншими мешканцями. Тож звернення ОСББ до суду — це не лише юридична процедура, а й захист спільних інтересів усіх мешканців будинку.

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