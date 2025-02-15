Одесская область больше всего судится за долги ОСМД

Женщина держит в руках телефон. Фото: Новини.LIVE

В Украине растет количество судебных дел по долгам за коммунальные услуги. Одесская область вошла в тройку регионов, где ОСМД чаще всего обращаются в суд.

Об этом сообщает мониторинговый сервис "Опендатабот".

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Одесская область среди лидеров судебных исков

По данным аналитиков, Одесская область заняла второе место среди регионов Украины по количеству судебных дел по задолженности перед ОСМД. В течение прошлого года было зарегистрировано 547 таких дел, что составляет 15% от общего количества. Лидером остается Днепропетровская область с 644 исками (18%), а третью позицию занимает Запорожская область с 488 делами (14%).

Суд без подсудимых

Отметим, авторы мониторингового сервиса пишут, что в последнее время становится популярной практика судебного приказа, позволяющая взыскивать долги без вызова сторон в суд. Если документы подтверждают факт задолженности, суд сразу выносит решение, которое дает ОСМД право обратиться в исполнительную службу для принудительного взыскания средств.

"Количество таких приказов растет с каждым годом: в 2022 году их было 685, в 2023-м — 1,8 тыс., а в 2024-м — уже 2,2 тыс. Это связано с отменой моратория на штрафы по долгам за жилищно-коммунальные услуги, что позволило ОСМД активнее отстаивать свои права", — говорится в исследовании аналитиков.

Законодательство четко определяет, что долг каждого совладельца является его персональной ответственностью и не может быть распределен между другими жителями. Поэтому обращение ОСМД в суд — это не только юридическая процедура, но и защита общих интересов всех жителей дома.

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