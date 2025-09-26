Борги за комуналку на Одещині - понад 17 тисяч випадків

Борги за комуналку — скільки проваджень відкрили на Одещині
В Україні різко зросла кількість боргів за комунальні послуги. Станом на середину вересня їх уже понад 788 тисяч, що на 13% більше, ніж торік. На Одещині зафіксували понад 17 тисяч проваджень через несплату комуналки. Найбільше боргів у прифронтових областях.
Про це повідомили в "Опендатабот".
Лідери серед областей
За даними Єдиного реєстру боржників, у середині вересня 2025 року в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, і в півтора раза більше, ніж на початку повномасштабної війни. Найбільше боржників нині на Дніпропетровщині — понад 150 тисяч, далі йдуть Харківщина та Донеччина. На Одещині ж налічується 17 159 боргів, що також свідчить про серйозну проблему з оплатою послуг у регіоні.
Найчастіше українці не сплачують за тепло — понад 330 тисяч випадків, а також за воду і житлове обслуговування. Значні борги є й за електроенергію та газ. За статистикою, понад половину боргів мають жінки. Найбільше проваджень відкривають проти людей віком від 46 до 60 років.
Нагадаємо, ми писали, що уряд запровадив мораторій на відключення світла боржникам біля фронту. Також ми повідомляли про те, які пільги на комунальні будуть в жовтні для УБД.
