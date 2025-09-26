Борги за комуналку на Одещині - понад 17 тисяч випадків

Людина рахує оплату комунальних. Фото ілюстративне: Новини.LIVE

В Україні різко зросла кількість боргів за комунальні послуги. Станом на середину вересня їх уже понад 788 тисяч, що на 13% більше, ніж торік. На Одещині зафіксували понад 17 тисяч проваджень через несплату комуналки. Найбільше боргів у прифронтових областях.

Про це повідомили в "Опендатабот".

Лідери серед областей

За даними Єдиного реєстру боржників, у середині вересня 2025 року в Україні відкрито 788 507 виконавчих проваджень через борги за комунальні послуги. Це на 13% більше, ніж у липні 2024 року, і в півтора раза більше, ніж на початку повномасштабної війни. Найбільше боржників нині на Дніпропетровщині — понад 150 тисяч, далі йдуть Харківщина та Донеччина. На Одещині ж налічується 17 159 боргів, що також свідчить про серйозну проблему з оплатою послуг у регіоні.

Найчастіше українці не сплачують за тепло — понад 330 тисяч випадків, а також за воду і житлове обслуговування. Значні борги є й за електроенергію та газ. За статистикою, понад половину боргів мають жінки. Найбільше проваджень відкривають проти людей віком від 46 до 60 років.

Кількість проваджень за несплату комунальних по областях. Фото: Опендатабот

