Долги за коммуналку — сколько производств открыли на Одесчине

Долги за коммуналку — сколько производств открыли на Одесчине

Ua ru
Дата публикации 26 сентября 2025 15:50
Долги за коммуналку в Одесской области - более 17 тысяч случаев
Человек считает оплату коммунальных. Фото иллюстративное: Новини.LIVE

В Украине резко возросло количество долгов за коммунальные услуги. По состоянию на середину сентября их уже более 788 тысяч, что на 13% больше, чем в прошлом году. В Одесской области зафиксировали более 17 тысяч производств из-за неуплаты коммуналки. Больше всего долгов в прифронтовых областях.

Об этом сообщили в "Опендатабот".

Читайте также:

Лидеры среди областей

По данным Единого реестра должников, в середине сентября 2025 года в Украине открыто 788 507 исполнительных производств из-за долгов за коммунальные услуги. Это на 13% больше, чем в июле 2024 года, и в полтора раза больше, чем в начале полномасштабной войны. Больше всего должников сейчас на Днепропетровщине — более 150 тысяч, далее следуют Харьковщина и Донетчина. В Одесской же области насчитывается 17 159 долгов, что также свидетельствует о серьезной проблеме с оплатой услуг в регионе.

Чаще всего украинцы не платят за тепло — более 330 тысяч случаев, а также за воду и жилищное обслуживание. Значительные долги есть и за электроэнергию и газ. По статистике, более половины долгов у женщин. Больше всего производств открывают против людей в возрасте от 46 до 60 лет.

В Україні зросла кількість боржників комунальних
Количество производств за неуплату коммунальных по областям. Фото: Опендатабот

Напомним, мы писали, что правительство ввело мораторий на отключение света должникам возле фронта. Также мы сообщали о том, какие льготы на коммунальные будут в октябре для УБД.

Долженко Екатерина - редактор
Автор:
Долженко Екатерина
