Борги за комуналку жителів Одещини перевищили мільярд гривень

Борги за комуналку жителів Одещини перевищили мільярд гривень

Ua ru
Дата публікації: 30 серпня 2025 11:39
Заборгованість за комуналку на Одещині перевищила 1 млрд грн
Борги одеситів за комуналку перевищили мільярд. Фото: Новини.LIVE

Жителі Одещини заборгували понад мільярд гривень лише за частину комунальних послуг. Найбільше боргів накопичилося за утримання багатоквартирних будинків та водопостачання.

Про це повідомила Державна служба статистики України.

Борги за комуналку на Одещині

Згідно зі свіжими даними, станом на серпень 2025 року борги жителів Одеської області за комунальні послуги склали понад 1,1 мільярда гривень.

Найбільша сума боргу припадає на управління багатоквартирними будинками — 643,3 млн грн. За централізоване водопостачання та водовідведення населення винне ще 365,6 млн грн, а за вивіз побутових відходів — 139,4 млн грн.

Реальна сума заборгованості може бути більшою

Додамо, що у цих даних не враховані борги за тепло, гарячу воду, природний газ та електроенергію, тож реальна сума заборгованості може бути значно більшою.

Для порівняння, у Київському регіоні борги за утримання житла та водопостачання перевищили 850 млн грн. Там також зафіксовано 729 млн грн боргу за тепло й гарячу воду та 380 млн за газ. Лідером за рівнем заборгованості залишається Дніпропетровщина — її населення винне понад 8,7 млрд грн, і це ще без урахування газу та світла.

Нагадаємо, на кінець другого кварталу 2025 року борг населення України з оплати житлово-комунальних послуг сягнув 106,6 млрд гривень. Також ми писали, як отримати реструктуризацію кредиту в Ощадбанку.

Лілія Швець - редактор
Автор:
Лілія Швець
