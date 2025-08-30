Видео
Долги за коммуналку жителей Одесчины превысили миллиард гривен

Долги за коммуналку жителей Одесчины превысили миллиард гривен

Ua ru
Дата публикации 30 августа 2025 11:39
Задолженность за коммуналку в Одесской области превысила 1 млрд грн
Долги одесситов за коммуналку превысили миллиард. Фото: Новини.LIVE

Жители Одесской области задолжали более миллиарда гривен только за часть коммунальных услуг. Больше всего долгов накопилось за содержание многоквартирных домов и водоснабжение.

Об этом сообщила Государственная служба статистики Украины.

Читайте также:
Борги за комуналку жителів Одещини перевищили мільярд гривень - фото 1
Данные по задолженности украинцев. Фото: скриншот с ukrstat.gov.ua

Долги за коммуналку в Одесской области

Согласно свежим данным, по состоянию на август 2025 года долги жителей Одесской области за коммунальные услуги составили более 1,1 миллиарда гривен.

Наибольшая сумма долга приходится на управление многоквартирными домами — 643,3 млн грн. За централизованное водоснабжение и водоотвод население должно еще 365,6 млн грн, а за вывоз бытовых отходов — 139,4 млн грн.

Реальная сумма задолженности может быть больше

Добавим, что в этих данных не учтены долги за тепло, горячую воду, природный газ и электроэнергию, поэтому реальная сумма задолженности может быть значительно больше.

Для сравнения, в Киевском регионе долги за содержание жилья и водоснабжение превысили 850 млн грн. Там также зафиксировано 729 млн грн долга за тепло и горячую воду и 380 млн за газ. Лидером по уровню задолженности остается Днепропетровщина — ее население должно более 8,7 млрд грн, и это еще без учета газа и света.

Напомним, на конец второго квартала 2025 года долг населения Украины по оплате жилищно-коммунальных услуг достиг 106,6 млрд гривен. Также мы писали, как получить реструктуризацию кредита в Ощадбанке.

тарифы коммунальные услуги Одесса Одесская область долги Новости Одессы
Лилия Швец - редактор
Автор:
Лилия Швец
