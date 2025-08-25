Экономика в Украине 2025 во время войны — стоит ли ждать дефолт украинцам

Деньги и монеты на столе. Фото: Новини.LIVE

Несмотря на войну и постоянные вызовы, украинская экономика продолжает держать курс на стабильность. Государственный долг растет, но благодаря льготным кредитам и международным гарантиям это не превращается в кризис. Правительство пытается балансировать между финансовой устойчивостью и поддержкой бизнеса, чтобы экономика оставалась рыночной, а рабочие места — открытыми. Насколько сегодня это удается, с какими проблемами сталкивается бизнес и ожидать ли дефолта в Украине?

Обо всем этом журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Юрия Гринченко.

Долги Украины

Ситуация с государственным долгом выглядит сложной, но не критической. Правительство берет кредиты преимущественно на льготных условиях, и это позволяет финансировать бюджет без резких сокращений расходов. Для Украины важно, что даже во время войны удалось избежать сценариев с карточной системой и жестким централизованным распределением, как это было в ХХ веке в других странах. Зато экономика остается рыночной, бизнес продолжает работать и создавать рабочие места. Конечно, выплаты процентов по долгу — это дополнительная нагрузка, однако пока она не ставит государство на грань дефолта.

"Мы получаем кредиты на достаточно льготных условиях — программы макрофинансирования. И в этих условиях это альтернатива как сокращению краха экономики, мы можем вспомнить, что в военное время экономика была на грани, продукты раздавались по карточкам, централизованное планирование, централизованное производство", — говорит экономист Юрий Гринченко.

Экономист Юрий Гринченко о долгах Украины. Фото: Новини.LIVE

Сейчас у нас нет таких ограничений, а рыночные механизмы позволяют поддерживать более гибкую модель развития. Международные гарантии для украинских кредитов также играют большую роль, поскольку позволяют снижать проценты и облегчают обслуживание долга. Риск "долговой ямы" существует всегда, но до критической черты еще далеко. Правительству приходится балансировать между привлечением внешних средств и сохранением финансовой стабильности.

Долговая яма и дефолт в Украине

Вопрос дефолта периодически возникает в публичном пространстве, однако пока он скорее гипотетический. Украина имеет опыт реструктуризации долгов и уже доказала способность договариваться с кредиторами. Ситуацию осложняют большие процентные выплаты, но наличие международных гарантий и программ помощи значительно уменьшает риски. Для сравнения: даже в Греции, где население составляет всего 10 миллионов, пакет помощи составил около 350 миллиардов евро. На этом фоне украинские обязательства выглядят гораздо меньшими, поэтому речь о реальном дефолте пока не идет.

"Дефолта пока на тех условиях, которые есть сейчас, не будет. Нас пугали техническим дефолтом, который должен был случиться, когда Украина не выплатила по процентам долги. Хотя это был один из тактических шагов по реструктуризации долгов", — отметил экономист.

Эксперт Юрий Гринченко о рисках дефолта в Украине. Фото: Новини.LIVE

Работа с бизнесом

В Украине неоднократно вводили различные льготные условия для предпринимателей. Даже сейчас правительство планирует поддержку бизнеса через новую программу "Сделано в Украине", которая предусматривает 55 млрд гривен финансирования для производства в течение следующих полутора лет. Несмотря на постоянные попытки улучшить условия для малого бизнеса, большинство инициатив так и не дали ожидаемого результата. Причина заключается не столько в отсутствии государственной воли, сколько в сложности и непредсказуемости системы проверок и администрирования налогов. Бизнесу приходится работать в постоянном риске столкнуться с чрезмерным давлением органов контроля, что снижает инвестиционную привлекательность страны. Эксперты отмечают, что ключевым решением должна была бы стать не отмена проверок, а их оптимизация и упрощение.

"Это одна из тех сфер, где украинские правительства, и не только нынешнее, а все предыдущие, работали крайне неэффективно. Это касается взаимодействия с бизнесом и сферы налогообложения. И именно здесь, если посмотреть на примеры стран Центральной и Восточной Европы, которые присоединились к ЕС в 2004 году, мы увидим, что именно в этой области государственного управления они достигли наибольшего прогресса", — отмечает эксперт Юрий Гринченко.

Экономист Юрий Гринченко о работе правительства с бизнесом. Фото: Новини.LIVE

Вместе с тем полная отмена проверок создает дополнительные риски: бизнес получает свободу действий, но растут угрозы для потребителей, окружающей среды и легального сектора экономики. Если государство не сбалансирует эти интересы, в тени окажутся целые сегменты рынка. Международная практика доказывает, что более эффективным шагом является совершенствование процедур контроля, а не их ликвидация.

Помощь бизнесу от государства

В плане действий Кабинета Министров на 2025-2026 годы одним из пунктов предусмотрены грантовые программы для бизнеса, которые заработают до конца 2026 года. Однако возникает вопрос: насколько это целесообразно в условиях войны и ограниченного бюджета, когда ресурсы в первую очередь должны идти на поддержку Вооруженных сил. С экономической точки зрения государственная поддержка бизнеса часто считается неэффективной. Теория рынка предполагает, что конкуренция сама стимулирует развитие предпринимательства, а любые преференции или дотации могут искажать условия. Однако на практике такие механизмы применяются во многих странах, особенно в кризисные периоды. Речь прежде всего о грантовых программах, направленных на развитие секторов, которые создают новые рабочие места и модернизируют экономику.

"Грантовая помощь от государства может работать, если действительно дает толчок бизнесам с перспективой развития и создания рабочих мест. Гранты существуют во многих странах, и как пилотный проект, который поможет понять, какой должна быть поддержка бизнеса со стороны украинского государства, это неплохая инициатива. Я бы ее поддержал", — подчеркивает эксперт.

Люди передают деньги из рук в руки. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, точечные программы могут стать тестом для государства: они позволят определить, какие инструменты действительно работают, а какие создают лишь дополнительную нагрузку на бюджет.

Риски экономического упадка

В условиях войны экономика Украины сталкивается как минимум с тремя ключевыми рисками. Самый большой из них непосредственно связан с ходом боевых действий, которые определяют почти все экономические процессы. Второй риск касается высокой зависимости от внешней финансовой поддержки: политическая ситуация в странах-партнерах может меняться, и в какой-то момент объемы помощи могут сократиться. Третий риск заключается в исчерпании довоенных запасов и отсутствии достаточных инвестиций для восстановления.

"Риск заключается в том, что украинская экономика до войны демонстрировала высокие темпы модернизации: был введен рынок земли, активно инвестировали в аграрную сферу и другие отрасли. Соглашение о зоне свободной торговли с ЕС позволило бизнесу интегрироваться в европейские цепи поставок. Это создало определенный запас прочности, который теперь постепенно исчерпывается", — объясняет экономист Юрий Гринченко.

Экономист Юрий Гринченко о рисках экономического упадка в Украине. Фото: Новини.LIVE

Дополнительным сигналом становится спад инвестиций в строительство, которое во всем мире считается локомотивом экономического роста. Страны, активно строящие инфраструктуру и промышленные объекты, получают ускоренный рост ВВП. Украина сегодня теряет эти возможности из-за войны, а потому нуждается в специальных программах восстановления и поддержки инвесторов. Без этого риски экономического спада будут оставаться высокими даже в послевоенный период.

