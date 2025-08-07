Законопроєкт про криптовалюту в Україні - які правила та що зміниться

Люди на вулиці. Фото: Новини.LIVE

В Україні готують законопроєкт, який дозволить власникам криптовалют офіційно задекларувати свої активи та сплатити податок за пільговою ставкою без обов’язку розкривати джерела походження коштів. Цей крок має на меті легалізувати крипторинок і залучити його в правове поле, але це викликає дискусії щодо прозорості та впливу на економіку. Які побоювання викликає новий законопроєкт та як він може вплинути на економіку України?

Про це журналісти Новини.LIVE поспілкувалися з економістом Едуардом Каражія.

Реклама

Читайте також:

Легалізація криптовалют в Україні

Законопроєкт має на меті спростити процедуру легалізації криптовалютних активів для їхніх власників, зменшивши бюрократичні бар’єри. Водночас в українських реаліях це може стати особливо актуальним для великих криптотрейдерів і власників значних обсягів цифрових грошей, які вже зараз мають суттєві ресурси. Для більшості українців криптовалюта залишається новою та складною темою, а цей крок може допомогти врегулювати питання власності та прозорості на ринку.

"Цей закон більше не для економіки України і не для українців, він для тих, хто вже має великі криптовалютні активи та хоче їх легалізувати. Вони розуміють, що купувати дорогі речі зараз дуже важко, тому намагаються через закон захистити свої інтереси. Зараз криптовалютна діяльність не заборонена, але й не легалізована офіційно", — каже економіст Едуард Каражія.

Едуард Каражія про новий законопроєкт. Фото: Новини.LIVE

Такий підхід може стати першим кроком до більш прозорого і цивілізованого регулювання крипторинку в Україні. Водночас він відкриває можливості для подальшого розвитку цифрової економіки та залучення нових інвестицій.

Ризики для економіки

Для держави надзвичайно важливо підтримувати прозорість і контроль над фінансовими потоками, адже податки — це ключове джерело доходів бюджету. В українських реаліях банківська система залишається основним каналом руху грошей, де кожна операція офіційно відображається й оподатковується. Натомість криптовалюта поки що залишається переважно непрозорою сферою, де складно відстежити походження коштів і їхній рух.

"Поки що фінансова система працює через банки, де доходи та витрати відображаються й оподатковуються. З криптовалютою все інакше — невідомо, звідки заходять гроші та куди вони йдуть, і більшість операцій не оподатковується. Чим більше таких операцій, тим менше податків отримує економіка", — зазначає економіст.

Національний банк України. Фото: epravda.com

Це створює певні виклики для розвитку економіки, адже недостатній контроль над частиною фінансових потоків може зменшувати надходження до бюджету. Водночас законодавчі ініціативи спрямовані на те, щоб змінити цю ситуацію і забезпечити більш прозоре функціонування ринку криптовалют.

Світовий досвід в Україні

Світова практика показує, що повна відмова від регулювання криптовалют не вирішує проблем і навіть стимулює розвиток тіньових схем. Тому більшість цивілізованих країн обирають шлях запровадження законодавства, яке дає змогу контролювати цей сегмент економіки, не блокуючи при цьому його розвиток і інновації. Україна також не може залишатися осторонь глобальних трендів, адже ризикує втратити можливості для залучення інвестицій і розвитку нових галузей.

"У світі є різні підходи: деякі країни вже оподатковують криптовалюту, інші тільки рухаються в цьому напрямку. Забороняти криптовалюту в Україні немає сенсу — світ іде до легалізації та регулювання, і рано чи пізно у нас теж будуть відповідні закони. Однак податок на криптовалюту має бути реальним, як і для всіх — не 5%, а мінімум 18% податку на доходи і 5% військового збору, тоді всі будуть у рівних умовах", — каже експерт Едуард Каражія.

Монета з зображенням біткоїна на столі. Фото: Новини.LIVE

В Україні є всі умови для розвитку майнінгу криптовалют завдяки доступним ресурсам і потенціалу. За умови впровадження прозорого контролю та обліку це може стати важливим джерелом доходів для країни.

"Україна має значні резерви дешевої енергії, зокрема атомної, що може зробити її привабливою для майнінгу криптовалют і перетворення його на додаткове джерело доходів, але для цього потрібен контроль і облік усіх фінансових операцій", — каже експерт.

Економіст Едуард Каражія про оподаткування. Фото: Новини.LIVE

Таким чином, інтеграція світового досвіду з урахуванням національних особливостей може стати ключем до успішного розвитку крипторинку в Україні.

Заробіток на криптовалюті

Заробіток на криптовалюті часто базується на інвестиційних спекуляціях — купівлі активів за нижчою ціною з надією продати дорожче. Така динаміка створює великі коливання на ринку і відкриває можливості для швидкого збагачення, але водночас підвищує ризики як для звичайних інвесторів, так і для держави. Тому важливо, щоб прибуток від криптовалют був прозоро оформлений і підлягав оподаткуванню, що дозволить наповнювати бюджет і підтримувати розвиток галузі.

"Основний заробіток на криптовалюті — це інвестиційні очікування: купив на 100 тисяч доларів, продав за мільйон. Якщо людина дійсно заробила, закон має це дозволяти, але з обов’язковим оподаткуванням", — зазначає спікер.

Економіст про заробіток на криптовалюті. Фото: Новини.LIVE

Правильне врегулювання криптовалютного ринку знизить ризики шахрайств і забезпечить справедливе оподаткування для всіх учасників. Україна стоїть на порозі важливого вибору — зробити цей ринок прозорим і вигідним не лише для великих гравців із тіньовими активами, а й для всієї економіки країни.

Раніше ми писали про вигоди легалізації крипторинку в Україні, а також про те, що відомо про новий закон про криптовалюту.