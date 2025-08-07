Законопроект о криптовалюте в Украине - какие правила и что изменится

Люди на улице. Фото: Новини.LIVE

В Украине готовят законопроект, который позволит владельцам криптовалют официально задекларировать свои активы и уплатить налог по льготной ставке без обязанности раскрывать источники происхождения средств. Этот шаг имеет целью легализовать крипторынок и вовлечь его в правовое поле, но это вызывает дискуссии относительно прозрачности и влияния на экономику. Какие опасения вызывает новый законопроект и как он может повлиять на экономику Украины?

Об этом журналисты Новини.LIVE пообщались с экономистом Эдуардом Каражия.

Легализация криптовалют в Украине

Законопроект имеет целью упростить процедуру легализации криптовалютных активов для их владельцев, уменьшив бюрократические барьеры. При этом в украинских реалиях это может стать особенно актуальным для крупных криптотрейдеров и владельцев значительных объемов цифровых денег, которые уже сейчас имеют существенные ресурсы. Для большинства украинцев криптовалюта остается новой и сложной темой, а этот шаг может помочь урегулировать вопросы собственности и прозрачности на рынке.

"Этот закон больше не для экономики Украины и не для украинцев, он для тех, кто уже имеет большие криптовалютные активы и хочет их легализовать. Они понимают, что покупать дорогие вещи сейчас очень трудно, поэтому пытаются через закон защитить свои интересы. Сейчас криптовалютная деятельность не запрещена, но и не легализована официально", — говорит экономист Эдуард Каражия.

Эдуард Каражия о новом законопроекте, фото: Новини.LIVE

Такой подход может стать первым шагом к более прозрачному и цивилизованному регулированию крипторынка в Украине. В то же время он открывает возможности для дальнейшего развития цифровой экономики и привлечения новых инвестиций.

Риски для экономики

Для государства чрезвычайно важно поддерживать прозрачность и контроль над финансовыми потоками, ведь налоги — это ключевой источник доходов бюджета. В украинских реалиях банковская система остается основным каналом движения денег, где каждая операция официально отображается и облагается налогами. Зато криптовалюта пока остается преимущественно непрозрачной сферой, где сложно отследить происхождение средств и их движение.

"Пока что финансовая система работает через банки, где доходы и расходы отражаются и облагаются налогами. С криптовалютой все иначе — неизвестно, откуда заходят деньги и куда они идут, и большинство операций не облагаются налогами. Чем больше таких операций, тем меньше налогов получает экономика", — отмечает экономист.

Национальный банк Украины. Фото: epravda.com

Это создает определенные вызовы для развития экономики, ведь недостаточный контроль над частью финансовых потоков может уменьшать поступления в бюджет. В то же время законодательные инициативы направлены на то, чтобы изменить эту ситуацию и обеспечить более прозрачное функционирование рынка криптовалют.

Мировой опыт в Украине

Мировая практика показывает, что полный отказ от регулирования криптовалют не решает проблем и даже стимулирует развитие теневых схем. Поэтому большинство цивилизованных стран выбирают путь введения законодательства, которое позволяет контролировать этот сегмент экономики, не блокируя при этом его развитие и инновации. Украина также не может оставаться в стороне от глобальных трендов, ведь рискует потерять возможности для привлечения инвестиций и развития новых отраслей.

"В мире есть разные подходы: некоторые страны уже облагают криптовалюту налогом, другие только движутся в этом направлении. Запрещать криптовалюту в Украине нет смысла — мир идет к легализации и регулированию, и рано или поздно у нас тоже будут соответствующие законы. Однако налог на криптовалюту должен быть реальным, как и для всех — не 5%, а минимум 18% налога на доходы и 5% военного сбора, тогда все будут в равных условиях", — говорит эксперт Эдуард Каражия.

Монета с изображением биткоина на столе. Фото: Новини.LIVE

В Украине есть все условия для развития майнинга криптовалют благодаря доступным ресурсам и потенциалу. При условии внедрения прозрачного контроля и учета это может стать важным источником доходов для страны.

"Украина имеет значительные резервы дешевой энергии, в частности атомной, что может сделать ее привлекательной для майнинга криптовалют и превращения этого в дополнительный источник доходов, но для этого нужен контроль и учет всех финансовых операций", — говорит эксперт.

Экономист Эдуард Каражия о налогообложении. Фото: Новини.LIVE

Таким образом, интеграция мирового опыта с учетом национальных особенностей может стать ключом к успешному развитию крипторынка в Украине.

Заработок на криптовалюте

Заработок на криптовалюте часто базируется на инвестиционных спекуляциях — покупке активов по более низкой цене с надеждой продать дороже. Такая динамика создает большие колебания на рынке и открывает возможности для быстрого обогащения, но в то же время повышает риски как для обычных инвесторов, так и для государства. Поэтому важно, чтобы прибыль от криптовалют была прозрачно оформлена и подлежала налогообложению, что позволит наполнять бюджет и поддерживать развитие отрасли.

"Основной заработок на криптовалюте — это инвестиционные ожидания: купил на 100 тысяч долларов, продал за миллион. Если человек действительно заработал, закон должен это разрешать, но с обязательным налогообложением", — отмечает спикер.

Экономист о заработке на криптовалюте. Фото: Новини.LIVE

Правильное урегулирование криптовалютного рынка снизит риски мошенничества и обеспечит справедливое налогообложение для всех участников. Украина стоит на пороге важного выбора — сделать этот рынок прозрачным и выгодным не только для крупных игроков с теневыми активами, но и для всей экономики страны.

