Курс долара в Україні - чи буде зростання валюти найближчим часом

Вказівник обміну валют. Фото: Новини.LIVE / Ігор Кузнєцов



Курс долара в Україні залишається однією з найобговорюваніших тем. Будь-які коливання впливають і на ціни, і на настрій людей, тож прогнози експертів цікавлять багатьох. Чи варто чекати подорожчання американської валюти найближчим часом і що впливає на її вартість?

Про це журналісти Новини.LIVE запитали в економіста Едуарда Каражия.

Курс долара в Україні

Валютний ринок зараз працює доволі спокійно — активність покупців і продавців низька. Частина учасників намагається розігнати паніку, щоб викликати більше торгів, але реальної потреби в цьому немає. Експерт заспокоює — для різких змін курсу поки що немає підстав.

"Я думаю, що такі прогнози поширюють ті, хто працює на цьому ринку. Зараз продаж і купівля валюти йдуть дуже мляво, тож подібною дезінформацією вони намагаються "розворушити" потенційних покупців, щоб створити паніку і збільшити рух на ринку. Але серйозних підстав для цього немає. Щоб курс долара зростав, потрібно, щоб гривня знецінилась, і в людей з’явились додаткові кошти на купівлю валюти", — зазначає економіст Едуард Каражия.

Едуард Каражия про ситуацію на ринку валют. Фото: Новини.LIVE

Основні фактори, які впливають на курс, залишаються стабільними, тож стрімких стрибків найближчим часом не прогнозують.

Вплив на курс

Для того, щоб курс долара суттєво зріс, має з’явитися дефіцит валюти або значний попит. Наразі в Україні таких ознак немає, окрім потреб, пов’язаних із військовими закупівлями. Валюти в країні вистачає для поточних потреб.

"Має бути суттєвий попит на валюту, щоб утворився її дефіцит в Україні. Проте наразі ми цього не спостерігаємо. Крім потреб, пов’язаних із військовими закупівлями, валюти в країні достатньо для забезпечення економіки і населення. Внутрішні резерви і надходження стабільні, а імпорт та експорт працюють у звичайному режимі. Тож не варто очікувати різкого дефіциту валюти, який міг би спричинити стрімке зростання курсу долара", — каже експерт.

Спікер про вплив на курс долара. Фото:Новини.LIVE



Це означає, що ситуація на ринку залишається контрольованою, і різких економічних потрясінь поки не очікують. Для споживачів це сигнал зберігати спокій та уникати панічних покупок валюти.

Зростання курсу вигідне

Однак, поступове подорожчання долара навіть корисне для української економіки. Це збільшує податкові надходження з імпорту та робить українські товари більш конкурентними на зовнішніх ринках.

"Долар справді буде поступово дорожчати, і це вигідно українській економіці. Усе, що імпортується в країну, обкладається податками, зокрема ПДВ. Чим вищий курс долара, тим більше надходжень у бюджет. Крім того, це робить українські товари більш конкурентними на експортних ринках — і це ще один плюс", — ділиться економіст.

Економіст Едуард Каражия про вигідність зростання курсу. Фото: Новини.LIVE



Така тенденція дозволяє уряду підтримувати баланс між експортом та імпортом і забезпечувати додаткові надходження до бюджету. Це один із факторів, який допомагає утримувати економіку стабільною навіть під час війни. Таким чином, різких змін курсу долара найближчим часом очікувати не варто. Валютний ринок залишається стабільним, а помірне зростання є навіть корисним для економіки, підтримуючи бюджет і експорт.

