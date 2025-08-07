Видео
Что будет с курсом доллара в ближайшее время — прогноз экономиста

Что будет с курсом доллара в ближайшее время — прогноз экономиста

Ua ru
Дата публикации 7 августа 2025 22:33
Курс доллара в Украине - будет ли рост валюты в ближайшее время
Указатель обмена валют. Фото: Новини.LIVE / Игорь Кузнецов

Курс доллара в Украине остается одной из самых обсуждаемых тем. Любые колебания влияют и на цены, и на настроение людей, поэтому прогнозы экспертов интересуют многих. Стоит ли ждать подорожания американской валюты в ближайшее время и что влияет на ее стоимость?

Об этом журналисты Новини.LIVE спросили у экономиста Эдуарда Каражия.

Читайте также:

Курс доллара в Украине

Валютный рынок сейчас работает довольно спокойно — активность покупателей и продавцов низкая. Часть участников пытается разогнать панику, чтобы вызвать больше торгов, но реальной потребности в этом нет. Эксперт успокаивает — для резких изменений курса пока нет оснований.

"Я думаю, что такие прогнозы распространяют те, кто работает на этом рынке. Сейчас продажа и покупка валюты идут очень вяло, поэтому подобной дезинформацией они пытаются "расшевелить" потенциальных покупателей, чтобы создать панику и увеличить движение на рынке. Но серьезных оснований для этого нет. Чтобы курс доллара рос, нужно, чтобы гривна обесценилась, и у людей появились дополнительные средства на покупку валюты", — отмечает экономист Эдуард Каражия.

Економіст про курс долара
Эдуард Каражия о ситуации на рынке валют. Фото: Новини.LIVE

Основные факторы, которые влияют на курс, остаются стабильными, поэтому стремительных скачков в ближайшее время не прогнозируют.

Влияние на курс

Для того, чтобы курс доллара существенно вырос, должен появиться дефицит валюты или значительный спрос. Сейчас в Украине таких признаков нет, кроме потребностей, связанных с военными закупками. Валюты в стране хватает для текущих потребностей.

"Должен быть существенный спрос на валюту, чтобы образовался ее дефицит в Украине. Однако пока мы этого не наблюдаем. Кроме потребностей, связанных с военными закупками, валюты в стране достаточно для обеспечения экономики и населения. Внутренние резервы и поступления стабильны, а импорт и экспорт работают в обычном режиме. Поэтому не стоит ожидать резкого дефицита валюты, который мог бы вызвать стремительный рост курса доллара", — говорит эксперт.

Експерт про можливе зростання курсу
Спикер о влиянии на курс доллара. Фото: Новини.LIVE

Это означает, что ситуация на рынке остается контролируемой, и резких экономических потрясений пока не ожидают. Для потребителей это сигнал сохранять спокойствие и избегать панических покупок валюты.

Рост курса выгоден

Однако, постепенное подорожание доллара даже полезно для украинской экономики. Это увеличивает налоговые поступления с импорта и делает украинские товары более конкурентными на внешних рынках.

"Доллар действительно будет постепенно дорожать, и это выгодно украинской экономике. Все, что импортируется в страну, облагается налогами, в частности НДС. Чем выше курс доллара, тем больше поступлений в бюджет. Кроме того, это делает украинские товары более конкурентными на экспортных рынках  и это еще один плюс", — делится экономист.

Едуард Каражія про зростання курсу
Экономист Эдуард Каражия о выгодности роста курса. Фото: Новини.LIVE

Такая тенденция позволяет правительству поддерживать баланс между экспортом и импортом и обеспечивать дополнительные поступления в бюджет. Это один из факторов, который помогает удерживать экономику стабильной даже во время войны. Таким образом, резких изменений курса доллара в ближайшее время ожидать не стоит. Валютный рынок остается стабильным, а умеренный рост является даже полезным для экономики, поддерживая бюджет и экспорт.

Ранее мы писали о том, что произошло с индексом доллара в мире, а также о том, от каких купюр доллара и евро надо скорее избавиться.

Одесса курс доллара Новости Одессы экономика валюта обмен валют
Хлопонин Никита - редактор
Автор:
Хлопонин Никита
