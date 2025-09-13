Борис Джонсон приїхав до Одеси 13 вересня — деталі

Експрем'єр-міністр Великої Британії (2019—2022 роки) Борис Джонсон. Фото: Reuters

У суботу, 13 вересня, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Одеси разом з лордом Ешкрофтом. Як відомо, британський політик вперше відвідує Одесу.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.

Борис Джонсон здійснив візит до Одеси — що відомо

За інформацією депутата, разом із Джонсоном в Одесу приїхав давній друг України лорд Ешкрофт.

"Борис Джонсон в Одесі! Радий зустрічі! А також радий вкотре бачити тут великого друга лорда Ешкрофта! Їдемо дивитися Одесу. Джонсон тут вперше!

Як ви бачите по його реакції — йому тут все подобається! А чи могло бути інакше?", — написав під фото Гончаренко.

Зауважимо, що Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно приїздив до України та послідовно відстоював її інтереси у світі. Серед відданих союзників Києва і британський лорд Майкл Ешкрофт, який фінансово та гуманітарно підтримує українські ініціативи й наголошує на необхідності тривалої допомоги нашій державі.

Нагадаємо, що нещодавно Борис Джонсон назвав найшвидший спосіб завершити повномасштабну війну Росії проти України.

Раніше експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському.