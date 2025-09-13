Відео
Іконка - підтримати ЗСУ Підтримати ЗСУ
Україна
Новини Армія Економіка Спорт Контекст Відео
УкраїнаЗдоров'я +ТехноНовини дняРецепти АрхівДімПсихологія 2025СпортШоу-бізнес 1МедцентрДім та городНерухомістьСмакЕксклюзивКіноХронікиFashionШтабАвтоВійнаАктуальноВійськова економікаІндустріїШоу-бізнесАрміяШоу та зіркиЕкономікаПсихологіяTravelПромоКіно та серіалиГороскопЄвробаченняВалютаВійськоITЗіркиТЦКСвітВійськовийЛайфхакиВійна 2024ГрошіНаукаСвітлоЇжаСьогодніМобілізаціяWowЗСУФінансистТвариниСадSuperКурсСуспільствоПодіїРинок праціКомбатДемобілізаціяSmartЕкономіка 2024БоксПсихологія1Здоров'яСвята1Євробачення1ПогодаУкраїна АрхівШоу-бізнес --ТЦК та СПРезервОгоЕкономісткухняЛайфстайлLifeМетеоТехнологіїФінансиІнвестиціїРецептиМодаТуризмДім 2024ЛьвівПолітикаСвята

Популярні запити

Енергокриза Україна Вступ до ЄС
Ціни на газ Курс гривні
Військова допомога Ситуація на фронті
Реконструкція міст Відключення світла
Fashion
Travel
Авто
Актуально
Армія
Військова економіка
Гороскоп
Дім та город
Економіка
Ексклюзив
Інвестиції
Індустрії
Кіно та серіали
Львів
Медцентр
Метео
Мобілізація
Нерухомість
Новини дня
Промо
Психологія
Рецепти
Ринок праці
Свята
Смак
Спорт
Технології
ТЦК
Фінанси
Хроніки
Штаб
Відео

Соцмережі

Youtube Youtube Telegram Telegram Viber Viber Instagram Instagram Facebook Facebook TikTok TikTok Google News Google News Google News Spotify SoundCloud SoundCloud RSS RSS
Головна Одеса Борис Джонсон приїхав до Одеси — яка мета візиту

Борис Джонсон приїхав до Одеси — яка мета візиту

Ua ru
Дата публікації: 13 вересня 2025 09:27
Борис Джонсон приїхав до Одеси 13 вересня — деталі
Експрем'єр-міністр Великої Британії (2019—2022 роки) Борис Джонсон. Фото: Reuters

У суботу, 13 вересня, колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон прибув до Одеси разом з лордом Ешкрофтом. Як відомо, британський політик вперше відвідує Одесу.

Про це повідомив народний депутат України Олексій Гончаренко у Telegram.

Реклама
Читайте також:
Борис Джонсон в Одесі
 Борис Джонсон в Одесі 13 вересня 2025 року. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

Борис Джонсон здійснив візит до Одеси — що відомо

У суботу, 13 вересня, до Одеси завітав експрем'єр Великої Британії Борис Джонсон. Відповідне фото з Джонсоном в Одесі опублікував нардеп Олексій Гончаренко.

Борис Джонсон в Одесі
Борис Джонсон в Одесі 13 вересня 2025 року. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

За інформацією депутата, разом із Джонсоном в Одесу приїхав давній друг України лорд Ешкрофт.

Борис Джонсон в Одесі
Борис Джонсон в Одесі 13 вересня 2025 року. Фото: Олексій Гончаренко/Telegram

"Борис Джонсон в Одесі! Радий зустрічі! А також радий вкотре бачити тут великого друга лорда Ешкрофта! Їдемо дивитися Одесу. Джонсон тут вперше!

Як ви бачите по його реакції — йому тут все подобається! А чи могло бути інакше?", — написав під фото Гончаренко.

Зауважимо, що Борис Джонсон від початку повномасштабного вторгнення РФ регулярно приїздив до України та послідовно відстоював її інтереси у світі. Серед відданих союзників Києва і британський лорд Майкл Ешкрофт, який фінансово та гуманітарно підтримує українські ініціативи й наголошує на необхідності тривалої допомоги нашій державі.

Нагадаємо, що нещодавно Борис Джонсон назвав найшвидший спосіб завершити повномасштабну війну Росії проти України.

Раніше експрем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон висловив підтримку президенту України Володимиру Зеленському.

Одеса Борис Джонсон Велика Британія війна в Україні візит
Євтушенко Аліна - редактор
Автор:
Євтушенко Аліна
Реклама
Реклама
Реклама
Реклама

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації