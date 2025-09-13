Борис Джонсон приехал в Одессу 13 сентября — детали

Экс-премьер-министр Великобритании (2019-2022 годы) Борис Джонсон. Фото: Reuters

В субботу, 13 сентября, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу вместе с лордом Эшкрофтом. Как известно, британский политик впервые посещает Одессу.

Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.

Борис Джонсон в Одессе 13 сентября 2025 года. Фото: Алексей Гончаренко/Telegram

Борис Джонсон совершил визит в Одессу — что известно

По информации депутата, вместе с Джонсоном в Одессу приехал давний друг Украины лорд Эшкрофт.

"Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад в который раз видеть здесь большого друга лорда Эшкрофта! Едем смотреть Одессу. Джонсон здесь впервые!

Как вы видите по его реакции — ему здесь все нравится! А могло ли быть иначе?", — написал под фото Гончаренко.

Заметим, что Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно приезжал в Украину и последовательно отстаивал ее интересы в мире. Среди преданных союзников Киева и британский лорд Майкл Эшкрофт, который финансово и гуманитарно поддерживает украинские инициативы и подчеркивает необходимость длительной помощи нашему государству.

Напомним, что недавно Борис Джонсон назвал самый быстрый способ завершить полномасштабную войну России против Украины.

Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.