Борис Джонсон приехал в Одессу 13 сентября — детали

Борис Джонсон приехал в Одессу — какова цель визита
В субботу, 13 сентября, бывший премьер-министр Великобритании Борис Джонсон прибыл в Одессу вместе с лордом Эшкрофтом. Как известно, британский политик впервые посещает Одессу.
Об этом сообщил народный депутат Украины Алексей Гончаренко в Telegram.
По информации депутата, вместе с Джонсоном в Одессу приехал давний друг Украины лорд Эшкрофт.
По информации депутата, вместе с Джонсоном в Одессу приехал давний друг Украины лорд Эшкрофт.
"Борис Джонсон в Одессе! Рад встрече! А также рад в который раз видеть здесь большого друга лорда Эшкрофта! Едем смотреть Одессу. Джонсон здесь впервые!
Как вы видите по его реакции — ему здесь все нравится! А могло ли быть иначе?", — написал под фото Гончаренко.
Заметим, что Борис Джонсон с начала полномасштабного вторжения РФ регулярно приезжал в Украину и последовательно отстаивал ее интересы в мире. Среди преданных союзников Киева и британский лорд Майкл Эшкрофт, который финансово и гуманитарно поддерживает украинские инициативы и подчеркивает необходимость длительной помощи нашему государству.
Напомним, что недавно Борис Джонсон назвал самый быстрый способ завершить полномасштабную войну России против Украины.
Ранее экс-премьер-министр Великобритании Борис Джонсон выразил поддержку президенту Украины Владимиру Зеленскому.
