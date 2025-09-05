Відео
Головна Одеса Боротьба з покинутими авто — в Одесі будуть нові правила

Боротьба з покинутими авто — в Одесі будуть нові правила

Ua ru
Дата публікації: 5 вересня 2025 13:07
В Одесі евакуюватимуть брошені авто та продаватимуть їх
Евакуація покинутої автівки. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

В Одесі готують нові правила для контролю за покинутими автомобілями. Машини без власників, які псують благоустрій, планують евакуйовувати. Однак власники матимуть час, щоб господарі свої засоби пересування.

Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради.

Читайте також:

Механізм евакуації

Закинуті, ржаві, пошкоджені авто, які стоять на вулицях Одеси, будуть евакуйовувати. Інформацію про таки машини будуть дізнаватися від містян, яким достатньо буде зателефонувати у департамент благоустрою або поліцію. Далі вже спеціальна комісія перевірятиме авто і спробує знайти власника протягом двох тижнів.

Якщо власник знайдеться — його оштрафують і змусять забрати машину. Якщо ні — авто відвезуть на штрафмайданчик. Однак, впродовж шести місяців господар ще може повернути машину. Для цього йому потрібно буде заплатити за евакуацію і зберігання. Однак якщо ніхто не заявиться — авто продадуть, а гроші підуть у міський бюджет.

Нагадаємо, ми писали, які гібридні авто не варто купувати. Також ми повідомляли про те, з якими несправностями машини можна виїхати на дорогу.

Одеса евакуація авто Одеська область Новини Одеси
Долженко Катерина - редактор
Автор:
Долженко Катерина
