В Одесі евакуюватимуть брошені авто та продаватимуть їх

Евакуація покинутої автівки. Фото ілюстративне: Львівська міська рада

В Одесі готують нові правила для контролю за покинутими автомобілями. Машини без власників, які псують благоустрій, планують евакуйовувати. Однак власники матимуть час, щоб господарі свої засоби пересування.

Відповідне рішення опублікували на сайті міської ради.

Механізм евакуації

Закинуті, ржаві, пошкоджені авто, які стоять на вулицях Одеси, будуть евакуйовувати. Інформацію про таки машини будуть дізнаватися від містян, яким достатньо буде зателефонувати у департамент благоустрою або поліцію. Далі вже спеціальна комісія перевірятиме авто і спробує знайти власника протягом двох тижнів.

Якщо власник знайдеться — його оштрафують і змусять забрати машину. Якщо ні — авто відвезуть на штрафмайданчик. Однак, впродовж шести місяців господар ще може повернути машину. Для цього йому потрібно буде заплатити за евакуацію і зберігання. Однак якщо ніхто не заявиться — авто продадуть, а гроші підуть у міський бюджет.

