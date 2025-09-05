В Одессе будут эвакуировать брошенные авто и продавать их

Борьба с брошенными авто — в Одессе будут новые правила
В Одессе готовят новые правила для контроля за брошенными автомобилями. Машины без владельцев, которые портят благоустройство, планируют эвакуировать. Однако у владельцев будет время, чтобы хозяева забрали средства передвижения.
Соответствующее решение опубликовали на сайте городского совета.
Механизм эвакуации
Заброшенные, ржавые, поврежденные авто, которые стоят на улицах Одессы, будут эвакуировать. Информацию о таких машинах будут узнавать от горожан, которым достаточно будет позвонить в департамент благоустройства или полицию. Далее уже специальная комиссия будет проверять авто и попытается найти владельца в течение двух недель.
Если владелец найдется — его оштрафуют и заставят забрать машину. Если нет — авто отвезут на штрафплощадку. Однако в течение шести месяцев хозяин еще может вернуть машину. Для этого ему нужно будет заплатить за эвакуацию и хранение. Однако если никто не заявится — авто продадут, а деньги пойдут в городской бюджет.
Напомним, мы писали, какие гибридные авто не стоит покупать. Также мы сообщали о том, с какими неисправностями машины можно выехать на дорогу.
Читайте Новини.LIVE!