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Боррель в Одесі: голова європейської дипломатії прибув з неоголошеним візитом

30 вересня 2023 16:50
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія
Голова Єврокомісії прибув до Одеси
Жозеп Боррель. Фото: Reuters
abdfbc64-7d62-4746-6045-268e310dc700 - Рвачова Анастасія

Сьогодні, 30 вересня, з неанонсованим візитом до Одеси прибув високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Голова Єврокомісії відвідав південь України після нічної атаки дронів.

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмережі Х (колишнього Twitter) дипломата. 

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"Одеса — прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу", — написав Боррель. 

Натомість воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни.
ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією.

 

Шлях України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою пообіцяв точні терміни виконання роботи над 7 критеріями Єврокомісії. За словами голови держави, на завершення таких робіт піде один місяць. 

Нагадаємо, що раніше про виконання всіх рекомендацій ЄС відзвітував прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Також політик заявив, що на повільну інтеграцію у Євросоюз Україна не погодиться. 

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