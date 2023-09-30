Голова Єврокомісії прибув до Одеси

Боррель в Одесі: голова європейської дипломатії прибув з неоголошеним візитом
Сьогодні, 30 вересня, з неанонсованим візитом до Одеси прибув високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Голова Єврокомісії відвідав південь України після нічної атаки дронів.
Про це Новини.LIVE дізналися з соцмережі Х (колишнього Twitter) дипломата.
"Одеса — прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу", — написав Боррель.
Натомість воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни.
ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією.
Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.— Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.
The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.
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Шлях України до ЄС
Президент України Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою пообіцяв точні терміни виконання роботи над 7 критеріями Єврокомісії. За словами голови держави, на завершення таких робіт піде один місяць.
Нагадаємо, що раніше про виконання всіх рекомендацій ЄС відзвітував прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Також політик заявив, що на повільну інтеграцію у Євросоюз Україна не погодиться.