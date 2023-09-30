Голова Єврокомісії прибув до Одеси

Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Сьогодні, 30 вересня, з неанонсованим візитом до Одеси прибув високий представник Євросоюзу Жозеп Боррель. Голова Єврокомісії відвідав південь України після нічної атаки дронів.

Про це Новини.LIVE дізналися з соцмережі Х (колишнього Twitter) дипломата.

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"Одеса — прекрасне історичне місто. Воно повинно бути в заголовках новин завдяки своїй яскравій культурі та духу", — написав Боррель.

Натомість воно з'являється в новинах як часта мішень путінської війни.

ЄС підтримує стабілізацію об'єктів, які постраждали від варварського руйнування Росією.

Odesa is a beautiful historic city. It should be in the headlines for its vibrant culture & spirit.



Instead, it marks the news as frequent target of Putin’s war.



The EU supports the stabilisation of sites impacted by Russia’s barbarically destruction.

↓https://t.co/GSaSr71RSW — Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023

Шлях України до ЄС

Президент України Володимир Зеленський у розмові з новим послом ЄС в Україні Катаріною Матерновою пообіцяв точні терміни виконання роботи над 7 критеріями Єврокомісії. За словами голови держави, на завершення таких робіт піде один місяць.

Нагадаємо, що раніше про виконання всіх рекомендацій ЄС відзвітував прем'єр-міністр країни Денис Шмигаль. Також політик заявив, що на повільну інтеграцію у Євросоюз Україна не погодиться.