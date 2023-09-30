Глава Еврокомиссии прибыл в Одессу

Боррель в Одессе: глава европейской дипломатии прибыл с неоглашенным визитом
Сегодня, 30 сентября, с неанонсированным визитом в Одессу прибыл высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии посетил юг Украины после ночной атаки дронов.
Об этом Новини.LIVE узнали из соцсети Х (бывшего Twitter) дипломата.
"Одесса — прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу", — написал Боррель.
Вместо этого оно появляется в новостях как частая мишень путинской войны.
ЕС поддерживает стабилизацию пострадавших от варварского разрушения Россией объектов.
Odesa is a beautiful historic city. Это должно быть в сетях для его вибрационной культуры и spirit.– Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023
Instead, его свидетельствуют о новостях как конкретный результат of Putin's war.
EU способствует stabilization sites impact by Russia's barbarically destruction.
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Путь Украины в ЕС
Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС в Украине Катариной Матерновой пообещал точные сроки выполнения работы над 7 критериями Еврокомиссии. По словам главы государства, в завершение таких работ уйдет один месяц.
Напомним, что ранее о выполнении всех рекомендаций ЕС отчитался премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Также политик заявил, что на медленную интеграцию в Евросоюз Украина не согласится.