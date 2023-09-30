Глава Еврокомиссии прибыл в Одессу

Жозеп Боррель. Фото: Reuters

Сегодня, 30 сентября, с неанонсированным визитом в Одессу прибыл высокий представитель Евросоюза Жозеп Боррель. Глава Еврокомиссии посетил юг Украины после ночной атаки дронов.

Об этом Новини.LIVE узнали из соцсети Х (бывшего Twitter) дипломата.

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"Одесса — прекрасный исторический город. Он должен быть в заголовках новостей благодаря своей яркой культуре и духу", — написал Боррель.

Вместо этого оно появляется в новостях как частая мишень путинской войны.

ЕС поддерживает стабилизацию пострадавших от варварского разрушения Россией объектов.

Odesa is a beautiful historic city. Это должно быть в сетях для его вибрационной культуры и spirit.



Instead, его свидетельствуют о новостях как конкретный результат of Putin's war.



EU способствует stabilization sites impact by Russia's barbarically destruction.

↓ https://t.co/GSaSr71RSW – Josep Borrell Fontelles (@JosepBorrellF) September 30, 2023

Путь Украины в ЕС

Президент Украины Владимир Зеленский в разговоре с новым послом ЕС в Украине Катариной Матерновой пообещал точные сроки выполнения работы над 7 критериями Еврокомиссии. По словам главы государства, в завершение таких работ уйдет один месяц.

Напомним, что ранее о выполнении всех рекомендаций ЕС отчитался премьер-министр страны Денис Шмыгаль. Также политик заявил, что на медленную интеграцию в Евросоюз Украина не согласится.