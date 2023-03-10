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Братчук прокоментував долю майбутнього туристичного сезону в Одесі

10 березня 2023 15:20
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Гучних вечірок не слід чекати
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Заборона на відвідування узбережжя Одеси залишається в силі, і немає ознак того, що вона буде невдовзі скасована. Крім того, існує можливість, що нічні клуби не зможуть працювати навіть влітку.

Про це під час брифінгу зазначив речник Одеської ОВА Сергій Братчук. 

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"У нас є відповідний досвід минулого року. Тож не буде в Одесі "танців на кістках", адже воєнний час передбачає відповідні вимоги. Втім, буде враховано досвід минулого року, коли були створені відповідні центри дозвілля та відпочинку. Я думаю, що всі ці питання будуть узгодженні та враховані побажання підприємців. Адже економіка має працювати, бо саме вона — оборона нашої держави та підтримка ЗСУ", — зазначив Сергій Братчук.

Нагадаємо, через війну надходження до держбюджету від туристичної галузі скоротилися майже на 34%. В Одеській області ситуація ще гірше — прибутків стало менше аж на 78 %. 

За словами голови Державного агентства розвитку туризму Мар’яни Олеськів, представники галузі дуже швидко адаптувалися до умов рейок війни. У тих регіонах, де не відбувалися бойові дії, готелі виконували функцію притулку для тих, хто змушений був втікати від масштабних обстрілів, і влітку туроператори, які спеціалізуються на внутрішніх подорожах, змогли відновити свою діяльність на 50%.

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