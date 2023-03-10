Братчук прокомментировал судьбу предстоящего туристического сезона в Одессе

Громких вечеринок не следует ждать

Запрет на посещение побережья Одессы остается в силе, и нет признаков того, что оно будет вскоре отменено. Кроме того, есть возможность, что ночные клубы не смогут работать даже летом.

Об этом во время брифинга отметил представитель Одесской ОВА Сергей Братчук.

"У нас есть соответствующий опыт прошлого года. Поэтому не будет в Одессе танцев на костях", ведь военное время предусматривает соответствующие требования. Впрочем, будет учтен опыт прошлого года, когда были созданы соответствующие центры досуга и отдыха. Я думаю, что все эти вопросы будут согласованы и учтены пожелания предпринимателей. Ведь экономика должна работать, потому что именно она - оборона нашего государства и поддержка ВСУ", - отметил Сергей Братчук.

Напомним, в результате поступления в госбюджет от туристической отрасли сократились почти на 34%. В Одесской области ситуация еще хуже — доходов стало меньше на 78%.

По словам главы Государственного агентства развития туризма Марьяны Олеськив, представители отрасли очень быстро адаптировались к условиям рельсов войны. В тех регионах, где не происходили боевые действия, гостиницы выполняли функцию убежища для тех, кто вынужден был убегать от масштабных обстрелов, и летом туроператоры, специализирующиеся на внутренних путешествиях, смогли возобновить свою деятельность на 50%.