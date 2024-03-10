Братчук прокоментував майбутні вибори Путіна на тимчасово окупованих територіях

Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center

Після перемоги України над терористичною Росією Путін буде арештований. Наразі кривавий диктатор уже має статус "воєнний злочинець".

Про це в етері телемарафону "Ми – Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

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"Це статус людини, на арешт якої отримано відповідний ордер. Я сподіваюсь, що реалізація цього ордеру буде незабаром і цей воєнний злочинець опиниться на лаві підсудних. Це найголовніше", — підкреслив Братчук.

За його словами, проведення виборів президента Росії на території України позбавляє легітимності самого президента РФ. Він вважає, що світова спільнота вже визначила статус Путіна, і він опиниться на лаві підсудних.

"Він злочинець. Чесно кажучи дуже хотілося б зранку потриматись за його горло", — сказав військовий.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники проводять опитування серед громадян, щоб знайти тих, хто не піде голосувати на президентських виборах, які відбудуться з 15 по 17 березня 2024 року. Росіяни вже навіть створили "список нелояльних жителів".

Крім цього, у Бердянську Запорізької області росіяни готуються "малювати" явку на виборах президента РФ. Пропагандисти не полишають спроб створити ілюзію масової підтримки режиму диктатора Росії Володимира Путіна.

Додамо, Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага РФ до цього регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС і президентськими виборами у Молдові, які відбудуться вже цього року.