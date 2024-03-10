Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow Братчук прокоментував майбутні вибори Путіна на тимчасово окупованих територіях arrow

Братчук прокоментував майбутні вибори Путіна на тимчасово окупованих територіях

10 березня 2024 13:00
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор
Братчук прокоментував майбутні вибори Путіна на тимчасово окупованих територіях
Сергій Братчук. Фото: Ukraine Media Center
0695c74c-cbfc-4b0f-ffe4-148151e6b600 - Лілія Швець
Лілія Швець
редактор

Після перемоги України над терористичною Росією Путін буде арештований.  Наразі кривавий диктатор уже має статус "воєнний злочинець".

Про це в етері телемарафону "Ми – Україна" повідомив речник Української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук.

Читайте також:

"Це статус людини, на арешт якої отримано відповідний ордер. Я сподіваюсь, що реалізація цього ордеру буде незабаром і цей воєнний злочинець опиниться на лаві підсудних. Це найголовніше", — підкреслив Братчук.

За його словами, проведення виборів президента Росії на території України позбавляє легітимності самого президента РФ. Він вважає, що світова спільнота вже визначила статус Путіна, і він опиниться на лаві підсудних. 

"Він злочинець. Чесно кажучи дуже хотілося б зранку потриматись за його горло", — сказав військовий.

Нагадаємо, на тимчасово окупованих територіях загарбники проводять опитування серед громадян, щоб знайти тих, хто не піде голосувати на президентських виборах, які відбудуться з 15 по 17 березня  2024 року. Росіяни вже навіть створили "список нелояльних жителів".

Крім цього, у Бердянську Запорізької області росіяни готуються "малювати" явку на виборах президента РФ. Пропагандисти не полишають спроб створити ілюзію масової підтримки режиму диктатора Росії Володимира Путіна.

Додамо, Кремль хоче використати Придністров'я і Гагаузію, аби дестабілізувати ситуацію у Молдові. Посилена увага РФ до цього регіону спричинена майбутніми переговорами про вступ Молдови до ЄС і президентськими виборами у Молдові, які відбудуться вже цього року.

Одеса
війна
вибори
Одеська область
Одеська ОДА
Новини Одеси
Сергій Братчук
Росія

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

19:27 Українських пенсіонерів зобов'яжуть стати на військовий облік — кого торкнеться

27 лютого 2024

20:00 В ТЦК придумали спосіб мобілізувати чоловіків, які мають право на відстрочку

9 березня 2024

13:48 Народний синоптик Діденко розповіла, коли до України повернеться зима

1 березня 2024

12:23 Військові на Донеччині привласнили та розпродали три тонни продуктів, призначених для ЗСУ

5 березня 2024
Новина з фото

16:57 Українці публічно "рознесли" виступ акторів "Кварталу 95"

4 березня 2024

00:36 Що робити, якщо в ТЦК вимагають підписати документи про ознайомлення — відповідь юриста

6 березня 2024

06:10 Індексація пенсій в регіонах — де і кому тепер платять на 800 грн більше

7 березня 2024

07:13 Олексій Суханов зізнався, скільки грошей від нього вимагали за українське громадянство

29 лютого 2024

13:24 Скільки чоловіків готові мобілізуватися — результати опитування

5 березня 2024

17:12 Стало відомо, з ким зустрічається 19-річна донька Зеленського