Братчук прокомментировал предстоящие выборы Путина на временно оккупированных территориях

Сергей Братчук. Фото: Ukraine Media Center

После победы Украины над террористической Россией Путин будет арестован. Сейчас кровавый диктатор уже имеет статус "военный преступник".

Об этом в эфире телемарафона "Мы — Украина" сообщил представитель Украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук.

Читайте также:

"Это статус человека, на арест которого получен соответствующий ордер. Я надеюсь, что реализация этого ордера будет скоро и этот военный преступник окажется на скамье подсудимых. Это самое главное", — подчеркнул Братчук.

По его словам, проведение выборов президента России на территории Украины лишает легитимности самого президента РФ. Он считает, что мировое сообщество уже определило статус Путина, и он окажется на скамье подсудимых.

"Он преступник. Честно говоря, очень хотелось бы утром подержаться за его горло", — сказал военный.

Напомним, на временно оккупированных территориях захватчики проводят опрос среди граждан, чтобы найти тех, кто не пойдет голосовать на президентских выборах, которые пройдут с 15 по 17 марта 2024 года. Россияне уже даже создали "список нелояльных жителей".

Кроме того, в Бердянске Запорожской области россияне готовятся "рисовать" явку на выборах президента РФ. Пропагандисты не оставляют попыток создать иллюзию массовой поддержки режима диктатора России Владимира Путина.

Кремль хочет использовать Приднестровье и Гагаузию, чтобы дестабилизировать ситуацию в Молдове. Усиленное внимание РФ к этому региону вызвано предстоящими уже в этом году переговорами о вступлении Молдовы в ЕС и президентскими выборами в Молдове.