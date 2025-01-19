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Братчук розповів, яку хімічну зброю використовує Росія на фронті

19 січня 2025 12:33
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор
Росія використовує хімічну зброю проти України — нові факти
Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE
Лілія Швець - редактор
Лілія Швець
редактор

Українські військові зафіксували нові випадки застосування Росією хімічних боєприпасів, зокрема газові гранати К-51 та РГВО. Це порушення міжнародних норм стало частиною стратегії агресора на різних фронтах.

Про це у неділю, 19 січня, в етері телемарафону "Ми — Україна" розповів речник УДА Сергій Братчук

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Він підкреслив, що використання хімічної зброї стало системним з боку Росії, попри її заяви про повне знищення запасів хімічних боєприпасів ще у 2017 році. 

"Це не новина, на жаль. Хімічні боєприпаси використовуються на багатьох напрямках фронту, зокрема і на південному. В Україні є достатньо сил для захисту, і ми використовуємо всі наявні засоби", — зазначив Братчук.

Він також зауважив, що застосування таких боєприпасів свідчить про агресивну тактику Росії, яка ігнорує міжнародні угоди та конвенції. Водночас Україна змушена захищатися всіма доступними способами.

"Ми зобов’язані використовувати всі доступні нам засоби для захисту наших територій і знищення агресора, включаючи протипіхотні міни та інші боєприпаси, які можуть зупинити ворожу піхоту", — додав він.

Зазначимо, що за даними Генштабу від початку 2023 року зафіксовано вже понад 5000 випадків застосування хімічних речовин. 

Нагадаємо, ми писали, що росіяни використовують на полі бою в Україні заборонену хімічну зброю. Йдеться про сльозогінний газ, який не є смертельним, але викликає тимчасове подразнення очей і дихальної системи. Також компанії олігархів РФ постачали хімічні речовини для виробництва зброї, яку потім використовували проти українських захисників.         

Одеса граната хімічна зброя Новини Одеси Сергій Братчук фронт

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