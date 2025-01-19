Россия использует химическое оружие против Украины — новые факты

Спикер УДА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Украинские военные зафиксировали новые случаи применения Россией химических боеприпасов, в частности газовые гранаты К-51 и РГВО. Это нарушение международных норм стало частью стратегии агрессора на разных фронтах.

Об этом в воскресенье, 19 января, в эфире телемарафона "Мы — Украина" рассказал спикер УДА Сергей Братчук.

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Россияне применяют химическое оружие

Он подчеркнул, что использование химического оружия стало системным со стороны России, несмотря на ее заявления о полном уничтожении запасов химических боеприпасов еще в 2017 году.

"Это не новость, к сожалению. Химические боеприпасы используются на многих направлениях фронта, в том числе и на южном. В Украине есть достаточно сил для защиты, и мы используем все имеющиеся средства", — отметил Братчук.

Он также отметил, что применение таких боеприпасов свидетельствует об агрессивной тактике России, которая игнорирует международные соглашения и конвенции. В то же время Украина вынуждена защищаться всеми доступными способами.

"Мы обязаны использовать все доступные нам средства для защиты наших территорий и уничтожения агрессора, включая противопехотные мины и другие боеприпасы, которые могут остановить вражескую пехоту", — добавил он.

Отметим, что по данным Генштаба с начала 2023 года зафиксировано уже более 5000 случаев применения химических веществ.

Напомним, мы писали, что россияне используют на поле боя в Украине запрещенное химическое оружие. Речь идет о слезоточивом газе, который не является смертельным, но вызывает временное раздражение глаз и дыхательной системы. Также компании олигархов РФ поставляли химические вещества для производства оружия, которое затем использовали против украинских защитников.