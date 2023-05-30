Братчук розповів, скільки ще триватимуть масовані обстріли

Сергій Братчук на брифінгу. Фото: Новини.LIVE

Ворог продовжує обстрілювати територію України. Тим самим окупанти намагаються знайти позиції українських сил ППО.

Про це заявив речник Одеської обласної військової адміністрації Сергій Братчук в ранковому відеозверненні.

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"Яка основна мета цих шалених нічних ударів по столиці нашої держави, по деяких інших регіонах й Одещину ці атаки також не обходять стороною. Найголовніше, що з військової точки зору ворог намагається виграти час, аби хоч якось вплинути на розвиток подій на фронті й призупинити ті, чи інші дії ЗСУ. Ну і звичайно це намагання вирахувати позиції сил ППО та виснажити їх", — зазначив Сергій Братчук.

Як додав речник Одеської ОВА, ворог зосереджує свої сили. Окупанти планують терористичних дій й надалі.

Обстріли України

У ніч проти 30 травня російські окупаційні війська атакували Україну іранськими ударними дронами Shahed-136/131. Загалом, по Україні було випущено понад 30 ворожих безпілотників.

П’ятеро людей постраждали від уламків збитих російських дронів, які атакували столичний регіон. Інфраструктура отримала незначні пошкодження, зокрема, були посічені фасади багатоповерхівок.

Новини.LIVE опублікували фоторепортаж з місця падіння збитих під час чергової російської повітряної атаки на столицю безпілотників.

Додамо, що упродовж минулої доби окупанти двічі масовано ударили по території України. Загалом противник завдав 62 авіаційних удари та здійснив 54 обстріли з РСЗВ.