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Братчук рассказал, сколько еще будут продолжаться массированные обстрелы

30 мая 2023 11:00
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Братчук рассказал, сколько еще будут продолжаться массированные обстрелы
Сергей Братчук на брифинге. Фото: Новини.LIVE
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Враг продолжает обстреливать территорию Украины. Тем самым оккупанты пытаются найти позиции украинских сил ПВО.

Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в утреннем видео обращении.

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"Какая основная цель этих безумных ночных ударов по столице нашего государства, по некоторым другим регионам и Одесчине эти атаки также не обходят стороной. Самое главное, что с военной точки зрения враг пытается выиграть время, чтобы хоть как-то повлиять на развитие событий на фронте и приостановить те, или другие действия ВСУ. Ну и, конечно, это попытка вычислить позиции сил ПВО и истощить их", — отметил Сергей Братчук.

Как добавил спикер Одесской ОВА, враг сосредотачивает свои силы. Оккупанты планируют террористических действий и дальше.

Обстрелы Украины

В ночь на 30 мая российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. В целом по Украине было выпущено более 30 вражеских беспилотников.

Пятеро человек пострадали от обломков сбитых российских дронов, атаковавших столичный регион. Инфраструктура получила незначительные повреждения, в частности, были иссечены фасады многоэтажек,

Новости.LIVE опубликовали фоторепортаж с места падения сбитых во время очередной российской воздушной атаки на столицу беспилотников.

Добавим, что за прошедшие сутки оккупанты дважды массированно ударили по территории Украины. В целом противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из РСЗО.

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