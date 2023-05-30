Братчук рассказал, сколько еще будут продолжаться массированные обстрелы
Враг продолжает обстреливать территорию Украины. Тем самым оккупанты пытаются найти позиции украинских сил ПВО.
Об этом заявил спикер Одесской областной военной администрации Сергей Братчук в утреннем видео обращении.
"Какая основная цель этих безумных ночных ударов по столице нашего государства, по некоторым другим регионам и Одесчине эти атаки также не обходят стороной. Самое главное, что с военной точки зрения враг пытается выиграть время, чтобы хоть как-то повлиять на развитие событий на фронте и приостановить те, или другие действия ВСУ. Ну и, конечно, это попытка вычислить позиции сил ПВО и истощить их", — отметил Сергей Братчук.
Как добавил спикер Одесской ОВА, враг сосредотачивает свои силы. Оккупанты планируют террористических действий и дальше.
Обстрелы Украины
В ночь на 30 мая российские оккупационные войска атаковали Украину иранскими ударными дронами Shahed-136/131. В целом по Украине было выпущено более 30 вражеских беспилотников.
Пятеро человек пострадали от обломков сбитых российских дронов, атаковавших столичный регион. Инфраструктура получила незначительные повреждения, в частности, были иссечены фасады многоэтажек,
Новости.LIVE опубликовали фоторепортаж с места падения сбитых во время очередной российской воздушной атаки на столицу беспилотников.
Добавим, что за прошедшие сутки оккупанты дважды массированно ударили по территории Украины. В целом противник нанес 62 авиационных удара и совершил 54 обстрела из РСЗО.