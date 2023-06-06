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Братчук пояснив, чи можливе затоплення Одеси через підрив дамби

6 червня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Братчук пояснив, чи можливе затоплення Одеси через підрив дамби
Каховська ГЕС. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сьогодні окупанти здійснили підрив Каховської гідроелектростанції. В мережі почали ширитись фейкові новини про цунамі та затоплення Одеси. 

Речник Одеської ОВА Сергій Братчук розвіяв міфи щодо цього.

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"У нас тут на Одещині вже теж зранку лунають деякі "думки" про те, що затопить Одесу. Я не знаю, яким чином й хто про це говорить, але такі чутки є. Не буде жодного затоплення, не буде 12-метрового цунамі. Ситуація повністю контрольована", — зазначив Сергій Братчук. 

Тим часом, на думку очільника Миколаївщини, росіяни намагалися щось пошкодити на Каховській ГЕС. Втім руйнування вийшли значно більшими, ніж вони очікували. До прориву дамби російська сторона не була готова, й наразі в окупантів паніка. 

"За даними, які ми бачимо з російської сторони, вони були зовсім не готові до ситуації. В них паніка. Виїжджають, кидають все.  Наслідки підриву будуть. По-перше — відсутність води в Криму, і вони не знають, що з цим робити. По-друге — погіршилася ситуація на лівому березі Дніпра", — зазначив Кім.

 

Що відомо про підрив дамби 

Для підриву греблі Каховської ГЕС російські окупанти могли використати велику кількість вибухових речовин. Мова може йти про закладення в тіло греблі тон спеціальних речовин.

Внаслідок підриву машинної зали зсередини Каховську ГЕС повністю зруйновано. Станція відновленню не підлягає. У одному із мікрорайонів Херсона, який, імовірно, буде затоплений, уже припинили електропостачання.

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