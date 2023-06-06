Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Братчук объяснил, возможно ли затопление Одессы из-за подрыва дамбы arrow

Братчук объяснил, возможно ли затопление Одессы из-за подрыва дамбы

6 июня 2023 11:40
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор
Братчук объяснил, возможно ли затопление Одессы из-за подрыва дамбы
Каховская ГЭС. Фото: google
9d4ae617-c26e-4c89-2262-06d8d06dd000 - Анна Мурадова
Анна Мурадова
Редактор

Сегодня оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. В сети начали распространяться фейковые новости о цунами и затоплении Одессы.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук развеял мифы на этот счет.

Читайте также:

"У нас здесь в Одесской области уже тоже утром раздаются некоторые "мысли" о том, что затопит Одессу. Я не знаю, каким образом и кто об этом говорит, но такие слухи есть. Не будет ни одного затопления, не будет 12-метрового цунами. Ситуация полностью контролируемая", — отметил Сергей Братчук.

Между тем, по мнению главы Николаевской области, россияне пытались что-то повредить на Каховской ГЭС. Впрочем, разрушения получились значительно больше, чем они ожидали. К прорыву дамбы российская сторона не была готова, и у оккупантов паника.

"По данным, которые мы видим с российской стороны, они были совсем не готовы к ситуации. У них паника. Уезжают, бросают все. Последствия подрыва будут. Во-первых — отсутствие воды в Крыму, и они не знают, что с этим делать. Во-вторых, ухудшилась ситуация на левом берегу Днепра", — отметил Ким.

 

Что известно о подрыве дамбы

Для подрыва плотины Каховской ГЭС российские оккупанты могли использовать большое количество взрывчатых веществ. Речь может идти о заложении в тело плотины тонн специальных веществ.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео
обновлено:

17:52 Как привлечь богатство? Топ-10 сильнейших молитв на деньги

Новость с видео

18:28 Приснились змеи? О чем предупреждает такой сон: значение и толкование

Новость с фото

16:15 К чему снится кровь: значение и толкование сна

22:25Когда можно отказаться от получения повестки: разъяснение юриста

06:10 Новые тарифы на электричество: малоимущие и миллионеры будут платить единую цену

Читайте наш Telegram. Подписывайтесь на наш канал!

Новость с видео

17:36 Повестка — после предъявления паспорта: могут ли военные проверять документы

22:10 Нацкомиссия повысила тарифы на электроэнергию: детали

10:41 Цыганков заменит Беллингема: что известно

22:25Кого этим летом не призовут в ВСУ: разъяснение юриста

13:42 Налоговая заглянет в кошельки украинцев: что изменится уже в июле

Актуальное по теме

Благодійний фонд 'Майбутнє для України'
Children Hub

Children Hub — безпечний простір для адаптації українських дітей-переселенців у країнах ЄС

Понад тисяча дітей віком від 3 до 15 років щомісяця відвідує безкоштовні заняття у Варшаві

Помочь сейчас