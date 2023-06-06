Братчук объяснил, возможно ли затопление Одессы из-за подрыва дамбы

Каховская ГЭС. Фото: google

Сегодня оккупанты совершили подрыв Каховской гидроэлектростанции. В сети начали распространяться фейковые новости о цунами и затоплении Одессы.

Представитель Одесской ОВА Сергей Братчук развеял мифы на этот счет.

Читайте также:

"У нас здесь в Одесской области уже тоже утром раздаются некоторые "мысли" о том, что затопит Одессу. Я не знаю, каким образом и кто об этом говорит, но такие слухи есть. Не будет ни одного затопления, не будет 12-метрового цунами. Ситуация полностью контролируемая", — отметил Сергей Братчук.

Между тем, по мнению главы Николаевской области, россияне пытались что-то повредить на Каховской ГЭС. Впрочем, разрушения получились значительно больше, чем они ожидали. К прорыву дамбы российская сторона не была готова, и у оккупантов паника.

"По данным, которые мы видим с российской стороны, они были совсем не готовы к ситуации. У них паника. Уезжают, бросают все. Последствия подрыва будут. Во-первых — отсутствие воды в Крыму, и они не знают, что с этим делать. Во-вторых, ухудшилась ситуация на левом берегу Днепра", — отметил Ким.

Что известно о подрыве дамбы

Для подрыва плотины Каховской ГЭС российские оккупанты могли использовать большое количество взрывчатых веществ. Речь может идти о заложении в тело плотины тонн специальных веществ.

В результате подрыва машинного зала изнутри Каховская ГЭС полностью разрушена. Станция восстановлению не подлежит. В одном из микрорайонов Херсона, который, вероятно, будет затоплен, уже прекратили электроснабжение.