Братчук заявив, що в України з’явилася зброя, яка допоможе в деокупації Криму

Речник УДА Сергій Братчук. Фото: Новини.LIVE

Речник української добровольчої армії "Південь" Сергій Братчук заявив, що в України з’явилися додаткові "інструменти ураження". Тепер окупантам в Криму слід очікувати "подарунків".

Про це військовий повідомив в етері телемарафону "Ми-Україна".

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Вибухи у Феодосії

Результати цієї зброї уже можна побачити. Зокрема, сьогодні вночі вибухи було чути у Феодосії, в районі нафтобази. Після цього окупаційна "влада" заявила, що рух трасою "Таврида" тимчасово обмежений у керченському напрямку.

"У Криму вже не просто бавовна, а збір врожаю. Це результат роботи сил оборони й усіх складових підрозділів. Я колись уже казав, що якщо буде гучно в Одесі, то буде й гучно у Криму. Буквально за день це повторилося", — додав Братчук.

Додаткові "інструменти ураження"

Військовий також повідомив, що поки Міноборони РФ заявляє про "збиття БпЛА", на місце масово виїжджають швидкі, а окупанти перекривають траси. За його словами, результати операції будуть відомі пізніше, але уже очевидно, що в українських військових з’явилися додаткові інструменти ураження ворожих цілей.

"Ми бачимо, що "інструменти вогневого ураження" у нас з'явилися. Я думаю, що цей хірургічний набір буде розширювати свою, як кажуть, номенклатуру, збільшуватися, і результатів буде ще більше. Результати будуть кращими, до повної деокупації й Криму, і наших територій", — заявив військовий.

Нагадаємо, Міністерство оборони Росії заявило, що у неділю, 3 березня, над тимчасово окупованим Кримом було збито 38 нібито українських безпілотників. Вони нібито атакували важливі об'єкти на території півострова.