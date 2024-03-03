Братчук заявил, что у Украины появилось оружие, которое поможет в деоккупации Крыма

Спикер УГА Сергей Братчук. Фото: Новини.LIVE

Спикер украинской добровольческой армии "Юг" Сергей Братчук заявил, что у Украины появились дополнительные "инструменты поражения". Теперь оккупантам в Крыму следует ожидать "подарков".

Об этом военный сообщил в эфире телемарафона "Мы-Украина".

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Взрывы в Феодосии

Результаты этого оружия уже можно увидеть. В частности, сегодня ночью взрывы были слышны в Феодосии, в районе нефтебазы. После этого оккупационные "власти" заявили, что движение по трассе "Таврида" временно ограничено в керченском направлении.

"В Крыму уже не просто хлопок, а сбор урожая. Это результат работы сил обороны и всех составных подразделений. Я когда-то уже говорил, что если будет громко в Одессе, то будет и громко в Крыму. Буквально через день это повторилось", — добавил. Братчук.

Дополнительные "инструменты поражения"

Военный также сообщил, что пока Минобороны РФ заявляет о "сбитии БпЛА", на место массово выезжают скорые, а оккупанты перекрывают трассы. По его словам, результаты сделки будут известны позже, но уже очевидно, что у украинских военных появились дополнительные инструменты поражения враждебных целей.

"Мы видим, что "инструменты огневого поражения" у нас появились. Я думаю, что этот хирургический набор будет расширять свою, как говорится, номенклатуру, увеличиваться, и результатов будет еще больше. Результаты будут лучше до полной деоккупации и Крыма, и наших территорий", — заявил военный.

Напомним, Министерство обороны России заявило, что в воскресенье, 3 марта, над временно оккупированным Крымом было сбито 38 якобы украинских беспилотников. Они якобы атаковали важнейшие объекты на территории полуострова.