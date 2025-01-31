Виробництво брендових сумок в Одесі

Фальсифікат, знайдений слідчими. Фото: Бюро економічної безпеки

Віктор Бабаєнко Головний редактор Одеської редакції

Харків’янка в Одесі підроблювала спортивні сумки відомих брендів та продавала їх. Загалом підозрювана завдала шкоди компанії-правовласнику на 16,7 мільйона гривень, за що їй загрожує до трьох років позбавлення волі та штраф від 15 до 20 мільйонів 187 тисяч.

Про це повідомило Бюро економічної безпеки.

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Подробиці справи

64-річна жінка у 2024 році налагодила на одному із найбільших в Україні промтоварних ринків незаконний продаж товару з фальсифікованими логотипами всесвітньо відомих торгівельних марок. Для цього вона придбала у користування контейнер, де й зберігала контрафакт. Слідчі Бюро економічної безпеки провели обшук та виявили понад 20 тисяч сумок та рюкзаків вартістю 10,3 мільйона гривень.

Яке покарання загрожує

Жінці повідомили про підозру за частиною 3 статті 229-ї КК України, а саме за фактом незаконного використання знаків для товарів та фірмового найменування. За це їй загрожує штраф від 15 мільйонів до 20 мільйонів 187 тисяч гривень та позбавлення волі на строк до трьох років.



Нагадаємо, нещодавно ми писали про одесита в якого вилучили мільйон контрафактних цигарок. А також про чоловіка, який вкрав 9 мільйонів на китайському взутті.

