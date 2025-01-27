В одесита вилучили 12 тисяч пачок безакцизних цигарок – вирок суду

БЕБ затримало Одесита за контрабанду сигарет. Фото: БЕБ

Одесит через Інтернет придбав 12 тисяч пачок цигарок без марок акцизного податку. Молодик планував продати тютюнові вироби, але його затримали співробітники Бюро економічної безпеки (БЕБ) України.



Про це повідомили у пресслужбі Бюро економічної безпеки України.

Допис БЕБ. Фото: скриншот

Деталі справи

Під час обшуків правоохоронці знайшли у 22-річного одесита закуплену продукцію, вартість якої оцінили в один мільйон гривень. Зловмисник зберігав її в орендованих нежитлових приміщеннях та гаражах в Пересипському районі Одеси.

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Ніяких відповідних ліцензій на оптову чи роздрібну торгівлю тютюновими виробами затриманий не мав та не був зареєстрований як суб’єкт підприємницької діяльності.

Яке покарання загрожує

На підставі доказів БЕБ суд визнав підозрюваного винним за ч. 1 ст. 204 ККУ (незаконне виготовлення, зберігання, збут або транспортування з метою збуту підакцизних товарів). За це він має сплатити штраф у розмірі 85 тисяч гривень.

Нагадаємо, нещодавно на Одещині викрили розгалужену мережу незаконного виробництва цигарок та вилучили тютюнові вироби загальною вартістю на понад 4,5 млн грн. Крім того, ми писали про контрабанду на 165 мільйонів, виявлену в одному з портів Одещини.