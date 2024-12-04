В Одеському порту викрили масштабну схему контрабанди цигарок

Прикордонники вилучили контрабанду. Фото: ДПСУ

Прикордонники Одеського загону разом з детективами Бюро економічної безпеки викрили масштабну незаконну бізнес-схему. Ділки організували продаж цигарок без акцизних марок за кордон. Товар вилучили.

Про це повідомили у Державній прикордонній службі України у середу, 4 грудня.

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Прикордонники оглянули три контейнери в одному з портів Одещини. Вони виявили 4,1 тис. коробок контрабандних цигарок. Йдеться про понад 2 млн тютюнових виробів різних марок без знаків акцизного податку.

У документах на вантаж зазначалося, що товар буцімто виготовили в Єгипті, Португалії та Швейцарії й призначений для продажу у магазинах мережі Duty Free. Але насправді цигарки зробили на українському заводі й хотіли експортувати до Таїланду та Об'єднаних Арабських Еміратів.

За попередніми оцінками, загальна вартість товару становить 165,6 млн грн. Розслідування триває.

Нагадаємо, раніше на Одещині затримали контрабандні алюмінієві заготовки. Також ми повідомляли про затримання на митниці підприємця. Він хотів вивезти з України 597 тонн соняшникової олії за підробленими документами.