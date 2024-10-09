З Одещини намагалися вивезти десять вагонів контрабанди

Вагони-цистерни на колії. Фото ілюстративне: Офіс генпрокурора

Одеський бізнесмен хотів вивезти за кордон 597 тонн соняшникової олії. З'ясувалося, що документи на експорт підроблені. Тепер підприємцю доведеться платити великий штраф.

Про це повідомили у Державній митній службі України.

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Деталі справи

Підприємець намагався вивезти олію вартістю понад 26 млн грн у десяти залізничних вагонах-цистернах. У контракті покупцем значилася угорська фірма. Втім, перевіривши документи, митники виявили дивні речі. Наприклад, з'ясувалося, що фактичним місцезнаходженням вказаної компанії є не Угорщина, а Чехія. А вказаний у контракті керівник фірми взагалі не має до неї жодного стосунку.

Що буде з бізнесменом

На підприємця склали два протоколи про порушення митних правил. Якщо суд визнає його винним, бізнесмену загрожує штраф від 50 до 100% вартості товару з його конфіскацією. Крім того, інформацію передали до поліції.

Нагадаємо, з Одещини намагалися вивезти цілу колекцію старовинних грошей, монет і марок. Її вартість зараз встановлюють експерти.

Крім того, одеські митники затримали чоловіка, який сховав наркотики у незвичному місці.