С Одесщины пытались вывезти десять вагонов контрабанды

Вагоны-цистерны на путях. Фото: иллюстративный/Офис генпрокурора

Одесский бизнесмен хотел вывезти за границу 597 тонн подсолнечного масла. Выяснилось, что документы на экспорт подделаны. Теперь предпринимателю придется платить большой штраф.

Об этом сообщили в Государственной таможенной службе Украины.

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Детали дела

Предприниматель пытался вывезти масло стоимостью более 26 млн. грн. в десяти железнодорожных вагонах-цистернах. В контракте покупателем числилась венгерская компания. Впрочем, проверив документы, таможенники обнаружили удивительные вещи. К примеру, выяснилось, что фактическим местонахождением указанной компании является не Венгрия, а Чехия. А указанный в контракте руководитель фирмы вообще не имеет к ней никакого отношения.

Что будет с бизнесменом

На предпринимателя составили два протокола о нарушении таможенных правил. Если суд сочтет его виновным, бизнесмену грозит штраф от 50 до 100% стоимости товара с его конфискацией. Кроме того, информацию передали полиции.

Напомним, из Одесской области пытались вывезти целую коллекцию старинных денег, монет и марок. Ее стоимость сейчас устанавливают эксперты.

Кроме того, одесские таможенники задержали мужчину, спрятавшего наркотики в необычном месте.