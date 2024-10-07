З Одещини за кордон намагалися вивезти колекцію старовинних грошей

Вилучені митниками гроші. Фото: Одеська митниця

У пункті пропуску "Орлівка" митники перевірили сумку пасажира автобуса, який прямував до Болгарії. Серед особистих речей виявили понад 190 старовинних монет, купюр і марок. Ніяких дозвільних документів на їх вивезення у чоловіка не було.

Про це повідомили в Одеській митниці.

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Серед знайденого виявилися банкноти різних країн, монети радянських часів, французькі франки, карбовані протягом 1920-1940-х років, румунські леї 1920-1930-х років, італійські монети, датовані 1919-1941 роками, англійські монети з 1890 по 1940-і роки, грецькі монети 1882 року.

Вилучені митниками гроші і марки. Фото: Одеська митниця

Філателістична частина колекції представлена добіркою норвезьких марок із серії "Поштовий ріжок", що випускається з 1872 року, а також поштовими марками Швеції, Румунії, Німеччини, Греції та інших країн світу.

Вилучені митниками монети. Фото: Одеська митниця

Що буде з колекціонером

Відносно пасажира склали протокол про порушення митних правил. Йдеться про приховування товарів від митного контролю. Якщо провину чоловіка доведуть, він муситиме сплатити штраф в розмірі від 50 до 100% вартості колекції.

Культурну та історичну цінність вилученого визначать експерти.

Нагадаємо, на Одещині знайшли давню римську монету.

Також одеські митники завадили вивезенню з України колекції старовинних монет і посуду.