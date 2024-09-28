Одеські митники виявили колекцію старовинних срібних предметів на кордоні

Срібні ложки, які намагався вивезти іноземець. Фото: Одеська митниця

На пункті пропуску "Орлівка" одеські митники виявили срібні предмети, більшість з яких мають ознаки старовини. Іноземець намагався вивезти колекцію без відповідних документів. За фактом порушення митних правил складено протокол.

Про це у п'ятницю, 27 вересня, повідомили в Одеській митниці.

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Стародавні предмети виявили на митниці

Одеські митники під час огляду виявили 46 предметів домашнього вжитку, більшість із яких датуються початком XX століття. Їх з України намагався вивезти громадянин іншої країни. Серед виявлених предметів були срібні монети, карбовані з 1909 року, чайник для заварки, чарки-кубачі, люстерко, пивна кружка, а також столові прибори, включаючи виделки, ложки та ножі різних типів. Будь-яких дозвільних документів на перевезення культурних цінностей іноземець не надав.

Митники вилучили старовинні предмети. Фото: Одеська митниця

Старовинна ложка. Фото: Одеська митниця

Старовинний чайник. Фото: Одеська митниця 1 / 3

Яке покарання за порушення митного контролю

За фактом виявлення старожитностей складено протокол про порушення митних правил за частиною 3 статті 471 Митного кодексу України. Колекція була вилучена, а її доля буде вирішена після відповідної експертизи та судового розгляду.

Нагадаємо, українка намагалася незаконно вивезти за кордон мінеральні добрива. Їх вилучили митники.

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