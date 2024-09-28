Одесские таможенники обнаружили коллекцию старинных серебряных предметов на границе

Серебряные ложки, которые пробовал вывезти иностранец. Фото: Одесская таможня

На пункте пропуска "Орловка" одесские таможенники обнаружили серебряные предметы, большинство из которых имеют признаки старины. Иностранец пытался вывезти коллекцию без соответствующих документов. По факту нарушения таможенных правил составлен протокол.

Об этом в пятницу, 27 сентября, сообщили в Одесской таможне.

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Сообщение Одесской таможни. Фото: скриншот

Древние предметы обнаружили на таможне

Одесские таможенники во время досмотра обнаружили 46 предметов домашнего обихода, большинство из которых датируются началом XX века. Их из Украины пытался увезти гражданин другой страны. Среди обнаруженных предметов были серебряные монеты, чеканные с 1909 года, заварочный чайник, рюмки-чашки, зеркало, пивная кружка, а также столовые приборы, включая вилки, ложки и ножи разных типов. Каких-либо разрешительных документов на перевозку культурных ценностей иностранец не предоставил.

Таможенники изъяли старинные предметы. Фото: Одесская таможня

Старинная ложка. Фото: Одесская таможня

Старинный чайник. Фото: Одесская таможня 1/3 ​ 3

Какое наказание за нарушение таможенного контроля

По факту выявления древностей составлен протокол о нарушении таможенных правил по части 3 статьи 471 Таможенного кодекса Украины. Коллекция была изъята, и ее судьба будет решена после соответствующей экспертизы и судебного разбирательства.

Напомним, украинка пыталась незаконно вывезти за границу минеральные удобрения. Их изъяли таможенники.

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