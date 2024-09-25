На пунктах пропуску Одещини вводять нові правила

Машини на пункті пропуску до Румунії. Фото: Facebook/"Поромний комплекс Орлівка"

З 10 листопада на кордонах Європейського Союзу запрацюють нові правила перетину кордону. Штампів у паспорті більше не буде — їх замінить сучасна біометрична система EES (Entry/Exit System).

Про це повідомили в Одеській митниці.

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Що зміниться

При першому в'їзді до Європейського Союзу треба буде пройти сканування обличчя та відбитків пальців. Біометричні дані зберігатимуться протягом трьох років, отож, щоразу здавати їх не треба. При повторному в'їзді до ЄС достатньо лише відсканувати паспорт у терміналі самообслуговування.

Тим, хто відмовиться від біометрії, в'їзд на територію країн Європейського Союзу не дозволять.

Як потрапити до Румунії з Одещини

Наразі з України в Румунію діє поромна переправа з села Орлівка в Одеській області до румунського міста Ісакча. Два пороми курсують щодня і цілодобово, кожні 30-40 хвилин з 08:00 до 20:00. З 20:00 до 08:00 — щогодини.

Нагадаємо, з України за вісім місяців намагалися нелегально вивезти товарів на 6,5 млрд грн.

Також водій разом із пасажиркою сховали в салоні транспорту понад 100 тис. доларів і намагалися вивезти їх за кордон.