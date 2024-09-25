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При выезде из Одесчины в Румынию изменятся правила — что нового

25 сентября 2024 11:16
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
На пунктах пропуска Одесчины вводятся новые правила
Машины на пункте пропуска в Румынию. Фото: Facebook/"Паромный комплекс Орловка"
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

С 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Штампов в паспорте больше не будет — их заменит современная биометрическая система EES (Entry/Exit System).

Об этом сообщили в Одесской таможне.

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При первом въезде в Европейский Союз предстоит сканирование лица и отпечатков пальцев. Биометрические данные будут храниться в течение трех лет, так что каждый раз сдавать их не нужно. При повторном въезде в ЕС достаточно отсканировать паспорт в терминале самообслуживания.

Тем, кто откажется от биометрии, въезд на территорию стран Европейского Союза не разрешат.

Как попасть в Румынию из Одесчины

Из Украины в Румынию действует паромная переправа из села Орловка в Одесской области в румынский город Исакча. Два парома курсируют ежедневно и круглосуточно, каждые 30-40 минут с 08:00 до 20:00. С 20:00 до 08:00 — каждый час.

Напомним, из Украины за восемь месяцев пытались нелегально вывезти товаров на 6,5 млрд грн.

Также водитель с пассажиркой спрятали в салоне транспорта более 100 тыс. долларов и пытались вывезти их за границу.

Европейский союз Одесская область Новости Одессы таможня выезд за границу

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