На пунктах пропуска Одесчины вводятся новые правила

При выезде из Одесчины в Румынию изменятся правила — что нового
С 10 ноября на границах Европейского Союза заработают новые правила пересечения границы. Штампов в паспорте больше не будет — их заменит современная биометрическая система EES (Entry/Exit System).
Об этом сообщили в Одесской таможне.
Что изменится
При первом въезде в Европейский Союз предстоит сканирование лица и отпечатков пальцев. Биометрические данные будут храниться в течение трех лет, так что каждый раз сдавать их не нужно. При повторном въезде в ЕС достаточно отсканировать паспорт в терминале самообслуживания.
Тем, кто откажется от биометрии, въезд на территорию стран Европейского Союза не разрешат.
Как попасть в Румынию из Одесчины
Из Украины в Румынию действует паромная переправа из села Орловка в Одесской области в румынский город Исакча. Два парома курсируют ежедневно и круглосуточно, каждые 30-40 минут с 08:00 до 20:00. С 20:00 до 08:00 — каждый час.
Напомним, из Украины за восемь месяцев пытались нелегально вывезти товаров на 6,5 млрд грн.
Также водитель с пассажиркой спрятали в салоне транспорта более 100 тыс. долларов и пытались вывезти их за границу.
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