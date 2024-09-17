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З України за 8 місяців намагалися нелегально вивезти товарів на 6,5 млрд грн — подробиці

17 вересня 2024 12:57
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Одеські митники цього року виявили порушень на 6,5 мільярдів
Працівник митниці перевіряє авто. Фото: Одеська митниця
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Протягом січня-серпня 2024 року Одеська митниця виявила 883 порушення митних правил на суму 6,5 мільярдів гривень. Порівняно з аналогічним періодом минулого року, вартісний показник збільшився у два рази.

Про це повідомили в Одеській митниці

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Що вилучали

У 355 справах митники тимчасово вилучали предмети, які намагалися незаконно перевезти через кордон. Їхню загальну вартість оцінили у 16,8 мільйонів гривень. Йдеться про:

  • промислові товари на суму 13,3 млн грн.;
  • продовольчі товари на суму 1,6 млн грн.;
  • транспортні засоби на суму 1,9 млн грн.

Штрафи і конфіскації

За означений період митниця виписала 6,6 мільйонів гривень штрафів. З них 3,5 мільйони скеровано до державного бюджету. Крім того, суди за поданням митників наклали конфіскацій та штрафів на суму 97,6 мільйонів гривень. 

За справами про незаконне переміщення іноземної валюти до держбюджету сплачено понад 4 мільйони гривень валюти.

Що не можна вивозити з України

Категорично заборонено перевозити через кордон певні харчові продукти, а саме:

  • сало та ковбаси;
  • сир, молоко та кисломолочні продукти;
  • свіже м'ясо;
  • понад 20 кг риби та 125 г осетрової ікри (для більшого об'єму потрібно отримувати спеціальний дозвіл).

На деякі лікарські засоби також встановлена заборона. Наступні категорії препаратів перевозити не можна:

  • ліки з наркотичними чи психотропними речовинами, які не призначені для медичного застосування;
  • потужні лікарські препарати, якщо на них немає рецепта від лікаря;
  • ліки, об'ємом понад 500 мл.

Окрім зазначених речей, заборонено перевозити зброю, культурні цінності отруту.

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