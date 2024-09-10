В Одеській області викрили масштабну схему продажу підробних цигарок

Детективи БЕБ на складі підробних цигарок. Фото: БЕБ

Злочинна група налагодила постачання сигарет з-за кордону без мита і продаж їх в Україні. Товар завозили через Одеську область. Справу скеровано до суду.

Про це повідомили у Бюро економічної безпеки.

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Підпільний бізнес

До групи входило семеро осіб. Протягом тривалого часу вони без митного оформлення завозили цигарки у контейнерах через пункти пропуску у Рені, Орловці, Кілії та Ізмаїлі. В Одеській області група створила мережу торговельних точок, де продавала тютюнові вироби без акцизних марок.

Зберігали товар на спеціальних складах у передмісті Одеси. Зокрема, у двох ангарах облаштували підвали площею 1 кв. км, вхід до яких забезпечувався прихованим ліфтом у підлозі. В одному з ангарів детективи виявили лінію для сушіння та обробки тютюну.

Масштаби виробництва

У Ренійському порту детективи БЕБ задокументували спробу ввезення та вилучили контейнер контрафактних сигарет з Азії. В ньому було понад 400 тис. пачок сигарет відомих брендів без марок акцизного податку.

Загалом співробітники Бюро провели 70 обшуків на складах і у торгових точках, в автомобілях та за домашніми адресами фігурантів.

За результатами обшуків вилучили понад 700 тис. пачок цигарок. Вилучені підакцизні товари та арештоване майно оцінили у понад 108 млн грн.

Зловмисникам загрожує до 12 років позбавлення волі, залежно від ролі кожного у злочинній схемі.