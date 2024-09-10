Ми в соцмережах:

Киев Одесса Харьков Львов
Ua

Этот сайт использует cookie-файлы

Политика пользователя cookie

Больше информации
Главная arrow Одесса arrow Схема на 100 млн — в Одесской области разоблачили производство поддельных сигарет arrow

Схема на 100 млн — в Одесской области разоблачили производство поддельных сигарет

10 сентября 2024 13:24
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одесской области разоблачили масштабную схему продажи поддельных сигарет
Детективы БЭБ на складе поддельных сигарет. Фото: БЕБ
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Преступная группа наладила поставки сигарет из-за границы без пошлин и продажи их в Украине. Товар завозили через Одесскую область. Дело направлено в суд.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

Читайте также:

Подпольный бизнес

В группу входило семь человек. В течение длительного времени они без таможенного оформления завозили сигареты в контейнеры через пункты пропуска в Рене, Орловке, Килии и Измаиле. В Одесской области группа создала сеть торговых точек, где продавала табачные изделия без акцизных марок.

Сохраняли товар в специальных складах в пригороде Одессы. В частности, в двух ангарах обустроили подвалы площадью 1 кв. км, вход к которым снабжался скрытым лифтом в полу. В одном из ангаров детективы обнаружили линию сушки и обработки табака.

Масштабы производства

В Ренийском порту детективы БЭБ задокументировали попытку ввоза и изъяли контейнер контрафактных сигарет из Азии. В нем находились более 400 тыс. пачек сигарет известных брендов без марок акцизного налога.

В общей сложности сотрудники Бюро провели 70 обысков на складах и в торговых точках, в автомобилях и по домашним адресам фигурантов.

По результатам обысков изъяли более 700 тыс. пачек сигарет. Изъятые подакцизные товары и арестованное имущество оценили более чем в 108 млн грн.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого в преступной схеме.

Также важные новости дня по теме:

Одесса контрабанда сигареты Бюро экономической безопасности Одесская область

Все новости

Архив
Все Новости Статьи Видео

15:01 Прогноз по отключениям света зимой — Шмыгаль сделал заявление

14:51 Заявления Лаврова о "правах русскоязычных украинцев" — в ЦПД объяснили, что означают такие "вбросы"

14:38 Красная армия тоже оккупант — в Одессе активисты оставили послание на площади 10 апреля и в горсаду

14:38 Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — прокурор МКС отреагировал

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:34 В Офисе прокурора установили оккупанта, организовавшего удар по Охматдету

14:18 Украинская авиабомба завершает испытания — стала известна стоимость

14:14 В Харьковской области бойцы 3 ОШБр во время зачистки блиндажей затрофеили российскую рацию и пулемет

14:14 ВСУ не хватает 500 млрд гривен — Шмыгаль назвал сумму в которую обходится содержание одного военного

14:05 Занижение доплат к пенсиям — Лубинец считает неконституционной норму закона

15:01 Прогноз по отключениям света зимой — Шмыгаль сделал заявление

14:51 Заявления Лаврова о "правах русскоязычных украинцев" — в ЦПД объяснили, что означают такие "вбросы"

14:38 Красная армия тоже оккупант — в Одессе активисты оставили послание на площади 10 апреля и в горсаду

14:38 Отказ Монголии арестовывать Путина по ордеру — прокурор МКС отреагировал

14:34 В Офисе прокурора установили оккупанта, организовавшего удар по Охматдету

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год - 80x80

Ремонт синей ветки метро стоил киевлянам больше, чем ремонт всех укрытий за год

14:18 Украинская авиабомба завершает испытания — стала известна стоимость

14:14 В Харьковской области бойцы 3 ОШБр во время зачистки блиндажей затрофеили российскую рацию и пулемет

14:14 ВСУ не хватает 500 млрд гривен — Шмыгаль назвал сумму в которую обходится содержание одного военного

14:05 Занижение доплат к пенсиям — Лубинец считает неконституционной норму закона

13:59 Попытка №6 — Белгород-Днестровский порт снова выставили на аукцион

06:40 Стоимость цветных металлов в сентябре — сколько вы получите за 1 кг меди в Украине

06:30 В Украине начали падать цены на кукурузу — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

9 сентября 2024

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 и новые AirPods — какие новинки показали на презентации Apple

7 сентября 2024
Эксклюзив

06:23 Деньги нашлись — почему Рада отказалась повышать налоги и за чей счет будут финансировать армию

6 сентября 2024

20:09 Судьба сказочного тоннеля в Одессе — как он выглядит сегодня

17:27 Причины языковых скандалов в Одессе — мнение горожан

5 сентября 2024

18:33 Донатят, но не все и не всегда — кого чаще всего поддерживают одесситы

4 сентября 2024
Эксклюзив

18:41 Украина может остаться без свежих овощей и фруктов уже этой зимой — известна причина

06:40 Сколько стоит 1 кг чермета — цены на металлолом в Украине в сентябре

06:30 В Украине начали расти цены на подсолнечник — сколько стоит 1 тонна зерна в сентябре

Text

14:36 В Украине выросла средняя зарплата — эксперт озвучил причину

Text

13:00 Зеленский готовит завершение войны, а в Кремле назвали условие для переговоров — эфир День.LIVE

Text

11:15 Эколог назвал, что могло стать причиной загрязнения Десны

Text

10:47 Защита украинской энергетики — нардеп предложил другой вариант вместо больших затрат

Text

08:00 Запрет Telegram в Украине и защита энергообъектов — эфир Ранок.LIVE

9 сентября 2024
Text

23:46 Журналистка Орлова объяснила, каким образом будет определен победитель предвыборных дебатов в США

Text

23:33 Нардеп объяснил, когда разделится Министерство развития громад, территорий и инфраструктуры

Text

20:29 Нардеп объяснила, почему прекратить транспортировку газа из РФ невозможно

Text

18:53 Рябцев заявил, что в большинстве городов линии электропередач уже спрятаны под землей

Text

18:41 Загрязнение рек Сейм и Десна — экс-министр окружающей среды Оржель ответил, какая ситуация сейчас

Популярные новости

Все Новости Статьи Видео

06:10 Пенсии повысят в сентябре — кто из украинцев получит на 450 грн больше

4 сентября 2024

07:30 Бизнес может бронировать работников, но есть нюансы – при каких условиях могут отменить бронирование

29 августа 2024

09:31 Зинченко узнал, в каком клубе проведет следующий сезон — это не Арсенал

12:22 Операция ВСУ в Курской области оказалась неудачной, под угрозой Покровск, — Forbes

30 августа 2024

08:31 Шахтер заменит Пушича известным тренером — о ком речь

4 сентября 2024
Новость с видео

21:39 Украинцев будут жестко наказывать за отказ ТЦК предъявлять ВУД — что угрожает

28 августа 2024

10:31 С осени повестки будут вручать по-новому — что изменится в мобилизации

29 августа 2024

03:20 "Азов" предлагает работу водителям с правами категории С и СЕ — какие условия и требования

28 августа 2024

09:31 Шапаренко уйдет из Динамо до конца трансферного окна — известно, где будет играть украинец

2 сентября 2024

12:21 Путин снова заговорил о мирных переговорах с Украиной — что говорит