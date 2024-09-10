В Одесской области разоблачили масштабную схему продажи поддельных сигарет

Детективы БЭБ на складе поддельных сигарет. Фото: БЕБ

Преступная группа наладила поставки сигарет из-за границы без пошлин и продажи их в Украине. Товар завозили через Одесскую область. Дело направлено в суд.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности.

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Подпольный бизнес

В группу входило семь человек. В течение длительного времени они без таможенного оформления завозили сигареты в контейнеры через пункты пропуска в Рене, Орловке, Килии и Измаиле. В Одесской области группа создала сеть торговых точек, где продавала табачные изделия без акцизных марок.

Сохраняли товар в специальных складах в пригороде Одессы. В частности, в двух ангарах обустроили подвалы площадью 1 кв. км, вход к которым снабжался скрытым лифтом в полу. В одном из ангаров детективы обнаружили линию сушки и обработки табака.

Масштабы производства

В Ренийском порту детективы БЭБ задокументировали попытку ввоза и изъяли контейнер контрафактных сигарет из Азии. В нем находились более 400 тыс. пачек сигарет известных брендов без марок акцизного налога.

В общей сложности сотрудники Бюро провели 70 обысков на складах и в торговых точках, в автомобилях и по домашним адресам фигурантов.

По результатам обысков изъяли более 700 тыс. пачек сигарет. Изъятые подакцизные товары и арестованное имущество оценили более чем в 108 млн грн.

Злоумышленникам грозит до 12 лет лишения свободы в зависимости от роли каждого в преступной схеме.