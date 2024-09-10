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Девять лет за взятку пограничнице — в Одесской области перекрыли канал выезда уклонистов

10 сентября 2024 12:58
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
Мужчина пытался подкупить пограничницу
Полицейские ведут задержанного. Фото: ГУНП в Одесской области
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Муж обещал помочь уехать за рубеж трем знакомым. Но попытка договориться с охранницей границы не удалась. Теперь нарушителю грозит заключение.

Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.

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Хитрый план

По данным следствия, 25-летний житель Нерубайской громады решил организовать троим знакомым из Одессы и Киева бегство за границу. Для этого он предложил взятку в 5000 долларов инспекторке пограничной службы — чтобы разрешила им без проверки документов заехать на часть трассы Одесса-Рени, которая проходит по территории Молдовы.

Задержание нарушителей

Пограничница сообщила о незаконном предложении начальству. Организатор схемы был задержан сразу после передачи половины суммы, а его "клиентов" — в пункте пропуска.

Полицейские сообщают, что вторую часть взятки мужчина должен был передать после успешной реализации схемы. Сам он планировал получить с уклонистов от 1 до 5 тыс. долларов с каждого.

Что светит организатору

Мужчине объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и организации незаконной переправки людей через границу. Если суд признает его виновным, ему грозит до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества. В настоящее время мужчина находится на свободе, уплатив залог в 105 тыс. грн.

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