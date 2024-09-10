Мужчина пытался подкупить пограничницу

Девять лет за взятку пограничнице — в Одесской области перекрыли канал выезда уклонистов
Муж обещал помочь уехать за рубеж трем знакомым. Но попытка договориться с охранницей границы не удалась. Теперь нарушителю грозит заключение.
Об этом сообщили в Главном управлении Нацполиции в Одесской области.
Хитрый план
По данным следствия, 25-летний житель Нерубайской громады решил организовать троим знакомым из Одессы и Киева бегство за границу. Для этого он предложил взятку в 5000 долларов инспекторке пограничной службы — чтобы разрешила им без проверки документов заехать на часть трассы Одесса-Рени, которая проходит по территории Молдовы.
Задержание нарушителей
Пограничница сообщила о незаконном предложении начальству. Организатор схемы был задержан сразу после передачи половины суммы, а его "клиентов" — в пункте пропуска.
Полицейские сообщают, что вторую часть взятки мужчина должен был передать после успешной реализации схемы. Сам он планировал получить с уклонистов от 1 до 5 тыс. долларов с каждого.
Что светит организатору
Мужчине объявили подозрение по двум статьям Уголовного кодекса — о предоставлении неправомерной выгоды должностному лицу и организации незаконной переправки людей через границу. Если суд признает его виновным, ему грозит до 9 лет тюрьмы с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью сроком до трех лет и конфискацией имущества. В настоящее время мужчина находится на свободе, уплатив залог в 105 тыс. грн.
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