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Дев'ять років за хабар прикордонниці — на Одещині перекрили канал виїзду ухилянтів

10 вересня 2024 12:58
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
Чоловік намагався підкупити прикордонницю
Поліцейські ведуть затриманого. Фото: ГУНП в Одеській області
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Чоловік обіцяв допомогти виїхати за кордон трьом знайомим. Але спроба домовитися з охоронницею кордону не вдалася. Тепер порушнику загрожує ув’язнення. 

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області

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Хитрий план

За даними слідства, 25-річний мешканець Нерубайської громади вирішив організувати трьом знайомим з Одеси та Києва втечу за кордон. Задля цього він запропонував хабар у 5000 доларів інспекторці прикордонної служби — щоби та дозволила їм без перевірки документів заїхати на частину траси Одеса — Рені, що проходить територією Молдови. 

Затримання порушників

Прикордонниця повідомила про незаконну пропозицію начальству. Організатора схеми затримали одразу після передачі половини суми, а його "клієнтів" — у пункті пропуску. 

Поліцейські повідомляють, що другу частину хабаря чоловік мав передати після успішної реалізації схеми. Сам він планував отримати з ухилянтів від 1 до 5 тис. доларів з кожного. 

Що світить організатору

Чоловікові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу — про надання неправомірної вигоди службовій особі та про організацію незаконного переправлення людей через кордон. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років і конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває на волі, сплативши заставу у 105 тис. грн.

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