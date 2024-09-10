Чоловік намагався підкупити прикордонницю

Поліцейські ведуть затриманого. Фото: ГУНП в Одеській області

Чоловік обіцяв допомогти виїхати за кордон трьом знайомим. Але спроба домовитися з охоронницею кордону не вдалася. Тепер порушнику загрожує ув’язнення.

Про це повідомили у Головному управлінні Нацполіції в Одеській області.

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Хитрий план

За даними слідства, 25-річний мешканець Нерубайської громади вирішив організувати трьом знайомим з Одеси та Києва втечу за кордон. Задля цього він запропонував хабар у 5000 доларів інспекторці прикордонної служби — щоби та дозволила їм без перевірки документів заїхати на частину траси Одеса — Рені, що проходить територією Молдови.

Затримання порушників

Прикордонниця повідомила про незаконну пропозицію начальству. Організатора схеми затримали одразу після передачі половини суми, а його "клієнтів" — у пункті пропуску.

Поліцейські повідомляють, що другу частину хабаря чоловік мав передати після успішної реалізації схеми. Сам він планував отримати з ухилянтів від 1 до 5 тис. доларів з кожного.

Що світить організатору

Чоловікові оголосили підозру за двома статтями Кримінального кодексу — про надання неправомірної вигоди службовій особі та про організацію незаконного переправлення людей через кордон. Якщо суд визнає його винним, йому загрожує до 9 років ув’язнення з позбавленням права обіймати певні посади чи займатися певною діяльністю строком до трьох років і конфіскацією майна. Наразі чоловік перебуває на волі, сплативши заставу у 105 тис. грн.