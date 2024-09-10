В Одесі винесли новий вирок Володимиру Сальдо

Суддя зачитує вирок Володимиру Сальдо та його спільникам. Фото: Новини.LIVE

Володимира Сальдо, якого росіяни призначили керувати тимчасово окупованою частиною Херсонської області, та його помічників визнали винними у захопленні майна "Укрпошти". На додачу до попереднього тюремного терміну за зраду колаборант отримав новий.

Про це повідомляють Новини.LIVE.

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За що судили Сальдо

Володимира Сальдо, його заступницю Катерину Губарєву та колишнього директора Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктора Фірмана обвинувачували у створенні окупаційної пошти у Херсонській області. Для цього вони захопили майно, зокрема приміщення і транспорт "Укрпошти" у регіоні, а також агітували її працівників переходити на роботу до нової незаконної структури.

Що вирішив суд

Суд визнав Сальдо, Губарєву та Фірмана винними у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності. Сальдо присудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, його посіпак — до 12 років.

Вироки отримали ще четверо людей, які також брали участь у створенні окупаційної пошти. Це керівниця фейкової "Пошти Криму" Олена Принь, колишні працівники "Укрпошти" Тетяна Дубініна, Інна Горлачова та Сергій Міхнєв. Всі вони отримали покарання у вигляді 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.

Втім, сторона захисту не погодилася з вироком. Адвокат обвинувачених Сергій Потопальський заявив, що подаватиме апеляційну скаргу.

Хто такий Володимир Сальдо

Політик Володимир Сальдо тричі поспіль обирався міським головою Херсона, а з 2012-го по 2014 рік був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів. Згодом він засідав у Херсонській міськраді від партії свого імені. У 2016 році Сальдо навіть побував у в’язниці у Домініканській Республіці за звинуваченням у викраденні людини. Під час тимчасової окупації Херсона російськими військами брав участь у пропагандистських заходах окупантів, очолював місцеві колабораційні органи і, зрештою, був призначений керівником окупаційної адміністрації. У листопаді 2023 року Сальдо визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років ув’язнення.