Ми в соцмережах:

Київ Одеса Харків Львів
Ru

Цей сайт використовує cookie-файли

Ми використовуємо cookie

Більше інформації
Головна arrow Одеса arrow В Одесі колаборант Сальдо отримав новий вирок — за що його судили arrow

В Одесі колаборант Сальдо отримав новий вирок — за що його судили

10 вересня 2024 12:29
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор
В Одесі винесли новий вирок Володимиру Сальдо
Суддя зачитує вирок Володимиру Сальдо та його спільникам. Фото: Новини.LIVE
Сергій Іщенко - редактор
Сергій Іщенко
редактор

Володимира Сальдо, якого росіяни призначили керувати тимчасово окупованою частиною Херсонської області, та його помічників визнали винними у захопленні майна "Укрпошти". На додачу до попереднього тюремного терміну за зраду колаборант отримав новий.   

Про це повідомляють Новини.LIVE. 

Читайте також:

За що судили Сальдо

Володимира Сальдо, його заступницю Катерину Губарєву та колишнього директора Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктора Фірмана обвинувачували у створенні окупаційної пошти у Херсонській області. Для цього вони захопили майно, зокрема приміщення і транспорт "Укрпошти" у регіоні, а також агітували її працівників переходити на роботу до нової незаконної структури. 

Що вирішив суд

Суд визнав Сальдо, Губарєву та Фірмана винними у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності. Сальдо присудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, його посіпак — до 12 років.  

Вироки отримали ще четверо людей, які також брали участь у створенні окупаційної пошти. Це керівниця фейкової "Пошти Криму" Олена Принь, колишні працівники "Укрпошти" Тетяна Дубініна, Інна Горлачова та Сергій Міхнєв. Всі вони отримали покарання у вигляді 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна. 

Втім, сторона захисту не погодилася з вироком. Адвокат обвинувачених Сергій Потопальський заявив, що подаватиме апеляційну скаргу.   

Хто такий Володимир Сальдо

Політик Володимир Сальдо тричі поспіль обирався міським головою Херсона, а з 2012-го по 2014 рік був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів. Згодом він засідав у Херсонській міськраді від партії свого імені. У 2016 році Сальдо навіть побував у в’язниці у Домініканській Республіці за звинуваченням у викраденні людини. Під час тимчасової окупації Херсона російськими військами брав участь у пропагандистських заходах окупантів, очолював місцеві колабораційні органи і, зрештою, був призначений керівником окупаційної адміністрації. У листопаді 2023 року Сальдо визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років ув’язнення.

Також важливі новини дня по темі:

Одеса суд Херсон Одеська область Колаборант Володимир Сальдо

Всі новини

Архів
Всі Новини Статті Відео

12:48 Побиття військового на Черкащині — поліція відкрила провадження

12:39 У Києві попрощалися з радником голови Мінстратегпрому та його дружиною, які загинули в ДТП

12:38 Холодна зима та служба в армії — чому українці масово виїжджають за кордон

12:31 В ООН заявили, що не можуть змусити Росію дотримуватися міжнародного права

12:29 В Одесі колаборант Сальдо отримав новий вирок — за що його судили

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:29 Зеленський готує план, щоб закінчити війну вже цієї осені, — EFE

12:24 На Прикарпатті посадовці ТЦК за гроші допомагали ухилянтам — деталі схеми

12:10 Блінкен у Лондоні обговорить з прем'єром Британії допомогу Україні

12:00 Шойгу вигадав ще одну умову для початку "мирних переговорів" з Україною — чого вимагає

11:57 В Одесі виставили на продаж Де Рибаса — вартість судна на аукціоні

12:48 Побиття військового на Черкащині — поліція відкрила провадження

12:39 У Києві попрощалися з радником голови Мінстратегпрому та його дружиною, які загинули в ДТП

12:38 Холодна зима та служба в армії — чому українці масово виїжджають за кордон

12:31 В ООН заявили, що не можуть змусити Росію дотримуватися міжнародного права

12:29 В Одесі колаборант Сальдо отримав новий вирок — за що його судили

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

12:29 Зеленський готує план, щоб закінчити війну вже цієї осені, — EFE

12:24 На Прикарпатті посадовці ТЦК за гроші допомагали ухилянтам — деталі схеми

12:10 Блінкен у Лондоні обговорить з прем'єром Британії допомогу Україні

12:00 Шойгу вигадав ще одну умову для початку "мирних переговорів" з Україною — чого вимагає

11:57 В Одесі виставили на продаж Де Рибаса — вартість судна на аукціоні

06:40 Вартість кольорових металів у вересні — скільки ви отримаєте за 1 кг міді в Україні

9 вересня 2024

06:30 В Україні почали падати ціни на кукурудзу — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

00:12 iPhone 16, Apple Watch Series 10 та нові AirPods — які новинки показали на презентації Apple

7 вересня 2024
Ексклюзив

06:23 Гроші знайшлися — чому Рада відмовилася підвищувати податки та чиїм коштом фінансуватимуть армію

6 вересня 2024

20:09 Доля казкового тунелю в Одесі — який він має вигляд сьогодні

17:27 Причини мовних скандалів в Одесі — думка містян

5 вересня 2024

18:33 Донатять, але не всі й не завжди — кого найчастіше підтримують одесити

4 вересня 2024
Ексклюзив

18:41 Україна може залишитися без свіжих овочів та фруктів вже цієї зими — відома причина

06:40 Скільки коштує 1 кг чормету — ціни на брухт в Україні у вересні

06:30 В Україні почали зростати ціни на соняшник — скільки коштує 1 тонна зерна у вересні

Text

11:15 Еколог назвав, що могло стати причиною забруднення Десни

Text

10:47 Захист української енергетики — нардеп запропонував інший варіант замість великих витрат

Text

08:00 Заборона Telegram в Україні та захист енергооб'єктів — ефір Ранок.LIVE

9 вересня 2024
Text

23:46 Журналістка Орлова пояснила, яким чином буде визначено переможця передвиборчих дебатів у США

Text

23:33 Нардеп пояснив, коли розділиться Міністерство розвитку громад, територій та інфраструктури

Text

20:29 Нардепка пояснила, чому припинити транспортування газу з РФ неможливо

Text

18:53 Рябцев заявив, що в більшості міст лінії електропередач уже заховані під землею

Text

18:41 Забруднення річок Сейм та Десна — ексміністр довкілля Оржель відповів, яка ситуація зараз

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік - 80x80

Ремонт синьої гілки метро коштував киянам більше, ніж ремонт всіх укриттів за рік

Text

17:50 Запуск іранських ракет по Україні та хімічна зброя проти ЗСУ — ефір Вечір.LIVE

Text

15:27 Військовий розповів, чому в його бригаді відмовилися від Telegram

Популярні новини

Всі Новини Статті Відео

06:10 Пенсії підвищать у вересні — хто з українців отримає на 450 грн більше

4 вересня 2024

07:30 Бізнес може бронювати працівників, але є нюанси — за яких умов можуть лишити бронювання

29 серпня 2024

09:31 Зінченко дізнався, у якому клубі проведе наступний сезон — це не Арсенал

12:22 Операція ЗСУ у Курській області виявилась невдалою, під загрозою Покровськ, — Forbes

30 серпня 2024

08:31 Шахтар замінить Пушича відомим тренером — про кого йдеться

4 вересня 2024
Новина з відео

21:39 Українців жорстко каратимуть за відмову ТЦК пред'являти ВОД — що загрожує

28 серпня 2024

10:31 З осені повістки вручатимуть по-новому — що зміниться у мобілізації

29 серпня 2024

03:20 "Азов" пропонує роботу водіям з правами категорії С та СЕ — які умови та вимоги

28 серпня 2024

09:31 Шапаренко піде з Динамо до кінця трансферного вікна — відомо, де гратиме українець

2 вересня 2024

12:21 Путін знову заговорив про мирні переговори з Україною — що каже