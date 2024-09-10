В Одесі винесли новий вирок Володимиру Сальдо

В Одесі колаборант Сальдо отримав новий вирок — за що його судили
Володимира Сальдо, якого росіяни призначили керувати тимчасово окупованою частиною Херсонської області, та його помічників визнали винними у захопленні майна "Укрпошти". На додачу до попереднього тюремного терміну за зраду колаборант отримав новий.
Про це повідомляють Новини.LIVE.
За що судили Сальдо
Володимира Сальдо, його заступницю Катерину Губарєву та колишнього директора Херсонської дирекції "Укрпошти" Віктора Фірмана обвинувачували у створенні окупаційної пошти у Херсонській області. Для цього вони захопили майно, зокрема приміщення і транспорт "Укрпошти" у регіоні, а також агітували її працівників переходити на роботу до нової незаконної структури.
Що вирішив суд
Суд визнав Сальдо, Губарєву та Фірмана винними у пособництві державі-агресору та колабораційній діяльності. Сальдо присудили до 15 років ув’язнення з конфіскацією майна, його посіпак — до 12 років.
Вироки отримали ще четверо людей, які також брали участь у створенні окупаційної пошти. Це керівниця фейкової "Пошти Криму" Олена Принь, колишні працівники "Укрпошти" Тетяна Дубініна, Інна Горлачова та Сергій Міхнєв. Всі вони отримали покарання у вигляді 10 років тюремного ув’язнення з конфіскацією майна.
Втім, сторона захисту не погодилася з вироком. Адвокат обвинувачених Сергій Потопальський заявив, що подаватиме апеляційну скаргу.
Хто такий Володимир Сальдо
Політик Володимир Сальдо тричі поспіль обирався міським головою Херсона, а з 2012-го по 2014 рік був депутатом Верховної Ради від Партії регіонів. Згодом він засідав у Херсонській міськраді від партії свого імені. У 2016 році Сальдо навіть побував у в’язниці у Домініканській Республіці за звинуваченням у викраденні людини. Під час тимчасової окупації Херсона російськими військами брав участь у пропагандистських заходах окупантів, очолював місцеві колабораційні органи і, зрештою, був призначений керівником окупаційної адміністрації. У листопаді 2023 року Сальдо визнали винним у державній зраді та засудили до 15 років ув’язнення.
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