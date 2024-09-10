В Одесі продають судно "Адмірал Де Рибас"

Судно "Адмірал Де Рибас" приписано до Одеського порту. Фото: Prozorro.Sale

Одеський порт призначив аукціон з продажу вантажного судна "Адмірал Де Рибас" разом з обладнанням. Стартову ціну визначили у 22,5 млн грн.

Про це Новини.LIVE довідалися з порталу Prozorro.Sale.

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Що продають

Судно продають разом зі шлюпкою, двома рятувальними плотами, радіолокаційною станцією, холодильниками, правильними і сушильними машинами та іншим обладнанням. Торги мають відбутися 30 вересня.

Зазначимо, що це вже друга спроба продати "Де Рибаса". Перший аукціон, призначений на 21 серпня, був скасований.

Що відомо про судно

Судно "Адмірал Де Рибас" побудували у 1994 році на верфі Комарно у Словаччині. З 2017 по 2019 роки воно перебувало у відстої. У 2019 році порт заявляв про намір передати його у бербоут-чартер на п’ять років. Судно приписано до Одеського порту й ходить під українським прапором.

Довжина: 81,8 м.

Ширина: 12,8 м.

Осадка: 5,48 м.

Дедвейт: 3,680 тонни.

Зазначимо, що за 11 місяців роботи українського зернового коридору вантажообіг портів Великої Одеси досяг 60 млн тонн.