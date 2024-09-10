Руслана Данілкіна вийшла на подіум Ukrainian Fashion Week на протезі

Руслана Данілкіна вийшла на подіум Ukrainian Fashion Week. Фото: @VolodymyrBosak

Руслана Данілкіна презентувала бренд Gasanova на Ukrainian Fashion Week у Києві. Ветеранка вийшла на подіум у короткій сріблястій сукні.

Про це повідомили на офіційній сторінці Українського тижня моди.

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Що відомо про Руслану Данілкіну

Одеситка Руслана Данілкіна пішла на війну добровольцем у 18 років, служила зв’язковою. У лютому 2023 року, виконуючи бойове завдання на Херсонському напрямку, дівчина потрапила під артилерійський обстріл. Поранену ліву ногу довелося ампутувати. Втім, Руслана продовжила вести активне громадське життя. Зокрема, вона займається спортом, мандрує, бере участь у різних заходах.

На Ukrainian Fashion Week Руслана Данілкіна презентувала колекцію SS25 від бренду Gasanova. За інформацією виробника, колекція відтворює атмосферу дитинства, де мильні бульбашки символізують радість та безтурботність. Водночас вона віддзеркалює сьогодення, яке диктує свої умови, але залишає місце для світла та надії.

Що таке Ukrainian Fashion Week

Український тиждень моди проводиться з 1997 року і став першим тижнем прет-а-порте у Центральній та Східній Європі. Зазначимо, що цього року бренд Gasanova виявився не єдиним, який запросив на подіум ветеранів на протезах. Так само поранених бійців залучили Andreas Moskin і Nadya Dzyak.