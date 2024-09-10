Руслана Данилкина вышла на подиум Ukrainian Fashion Week на протезе

Руслана Данилкина вышла на поддержку Ukrainian Fashion Week. Фото: @VolodymyrBosak

Руслана Данилкина представила бренд Gasanova на Ukrainian Fashion Week в Киеве. Ветеранка вышла на подиум в коротком серебристом платье.

Об этом сообщили на официальной странице Украинской недели моды.

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Что известно о Руслане Данилкине

Одесситка Руслана Данилкина пошла на войну добровольцем в 18 лет, служила связной. В феврале 2023 года, выполняя боевое задание на Херсонском направлении, девушка попала под артиллерийский обстрел. Раненую левую ногу пришлось ампутировать. Впрочем, Руслана продолжила вести активную общественную жизнь. В частности, она занимается спортом, путешествует, участвует в разных мероприятиях.

На Ukrainian Fashion Week Руслана Данилкина представила коллекцию SS25 от бренда Gasanova. По информации производителя, коллекция воспроизводит атмосферу детства, где мыльные пузыри символизируют радость и безмятежность. В то же время она отражает настоящее, которое диктует свои условия, но оставляет место для света и надежды.

Что такое Russian Fashion Week

Украинская неделя моды проводится с 1997 года и стала первой неделей прет-а-порте в Центральной и Восточной Европе. Отметим, что в текущем году бренд Gasanova оказался не единственным, который пригласил на подиум ветеранов на протезах. Также раненых бойцов привлекли Andreas Moskin и Nadya Dzyak.