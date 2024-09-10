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Одессит сливал в Telegram места раздачи повесток — какое наказание избрал суд

10 сентября 2024 10:51
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор
В Одессе вынесли приговор мужчине, сливавшему данные о ТЦК
Сотрудники ТЦК общаются с гражданами. Фото:Facebook/Одесский областной ТЦК и СП
Сергей Ищенко - редактор
Сергей Ищенко
редактор

Мужчина отправлял разным контактам информацию о работе работников ТЦК. На суде он полностью признал свою вину. В тюрьму его сажать не стали, но телефон конфисковали.

Об этом Новини.LIVE узнали из приговора Приморского районного суда Одессы.

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Подсудимый родился в России, но является гражданином Украины и проживает в Одессе. Зимой этого года он несколько раз отправлял различным контактам через Telegram фотографии и информацию о работе работников ТЦК в Старобазарном сквере и парке Шевченко.

Приговор суда

Суд принял во внимание, что мужчина признал вину, искренне раскаялся, раньше не имел проблем с законом и содержит малолетнего ребенка. Кроме того, он добровольно перечислил 80 тысяч гривен в поддержку ВСУ. Поэтому от наказания в виде пяти лет заключения его освободили, установив три года условного срока. Но телефон у него конфисковали, а также назначили около 19 тыс. грн штрафа.

Отметим, что мужчину сочли виновным в препятствовании законной деятельности Вооруженных сил и других военных формирований в особый период. Такое преступление карается тюремным сроком от пяти до восьми лет.

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